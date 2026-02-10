Lagerpersonal heltid, Västerås Hacksta
2026-02-10
ICA söker medarbetare till lagret i Västerås. Vill du vara med och säkra Sveriges varuförsörjning, i rätt tid till god kvalitet? Arbetet innebär i huvudsak truckkörning samt att plocka varor för hand med hjälp av en röstenhet som instruerar dig vad som skall plockas.
Rollen är fysiskt krävande och präglas av ett högt arbetstempo där du arbetar i olika temperaturzoner. Tillsammans med ditt team ser du till att alltid ge våra butiker service i världsklass. Du arbetar 2-skift som innefattar dagpass och kvällspass mellan tiderna 05:50-23:00 samt helgpass.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med provanställning under 6 månader på heltid.
Är du den vi söker?
• Du trivs i ett fysiskt krävande arbete
• Förstår vikten av att följa rutiner för ett säkert arbete
• Har fyllt 18 år
• Läser och talar svenska obehindrat
Därför ska du välja ICA
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lagermedarbetare hos oss på ICA?
Läs mer om hur vi jobbar inom lager och logistik
Vad händer nu
Ansök senast 2026-03-08 genom ansökningslänken. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Frågor om tjänsten: rekrytering.vasteras@ica.se
Facklig kontaktperson: Daniel Högbacka, ordförande Handels, 072-2202076, daniel.hogbacka@ica.se
Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. Vi värnar om goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för våra medarbetare med god arbetsmiljö och möjlighet till ständig utveckling. Arbetsmiljön på ICAs arbetsplatser ska vara nykter och fri från droger.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Saltängsvägen 38 (visa karta
)
721 84 VÄSTERÅS Arbetsplats
ICA Sverige AB (Västerås) Jobbnummer
9734416