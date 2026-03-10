Lagerpersonal för extrajobb i Sundsvall!
Social attitude AB / Lagerjobb / Sundsvall
2026-03-10
Letar du efter ett extrajobb där dagarna går fort och du slipper sitta still? Då kan detta vara din nästa grej!
Jobbhuset söker nu en person som vill hoppa in extra på vår kunds lager i Sundsvall. Här är du med och ser till att ordrar plockas, paket packas och att lagret fortsätter rulla i bra tempo
Ingen lång erfarenhetslista behövs. Har du arbetsvilja, bra energi och gillar att jobba praktiskt så kommer du snabbt in i jobbet.
Det här får du:
Flexibla pass som funkar med ditt schema
Kollegor som hjälps åt och håller stämningen uppe
Ett extrajobb där du håller dig aktiv och dagarna går snabbt
Det här vill vi se hos dig:
Att du är pålitlig och tar ansvar
Att du trivs med praktiskt arbete
Att du kan prata svenska eller engelska
Att du kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9786484