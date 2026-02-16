Lagerpersonal
Part är ett familjeägt företag med nära 150 anställda som omsätter omkring 250 miljoner kronor per år, med huvudkontor och produktion i Kalix, Norrbotten. Vi erbjuder byggentreprenörer och fastighetsbolag prefabricerade badrum till hotell, vårdhem och bostadsfastigheter. Vi har försäljningskontor i Arlandastad i Sverige samt i Norge och Danmark.
Part Construction AB ingår i företagsgruppen Part Group tillsammans med PreBad AB, Altor Industrie, Isolamin Sweden AB, Space Interior Sverige AB, Part Systems.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Lagermedarbetare sökes
Anställningsform : Heltid
Vi på Part construction behöver nu förstärka vårt team med en driven och noggrann lagermedarbetare.
Arbetsuppgifter: plock, uppackning, order, truckkörning, lageroptimering och inventering.
Truckkort ett plus.
Dator vana.
Tidigare erfarenheter av lagerarbete eller handscanner.
Lön enligt kollektivavtal/överenskommelse.
Skicka in CV och ett personligt brev.
Din profil/Vem söker vi: Vi söker dig som trivs med fysisk arbete och dator jobb som person är du punktlig, ansvarfull och en lagspelare som gärna hjälper kollegorna när det behövs.Kvalifikationer
• Praktiskt lagd
• Noggrann och metodisk
• Lätt att lära och förståelse för industriell produktion
• Flexibilitet att kunna hoppa mellan olika moment
• Förstå och kunna göra sig förstådd på svenska i ord och skrift
Sista dag att ansöka är 18 Mars.
Tillträde: kan börja omgående
Placering: Kalix
Arbetstider: Dagtid
Omfattning: Heltid med inledande provanställning
Tycker du det här låter intressant? Sök i så fall omgående genom att kontakta Risto Nylund
• Så ansöker du
E-post: risto.nylund@partab.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagerpersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Part Construction AB
(org.nr 556212-0310)
Industrigatan 7 (visa karta
)
952 31 KALIX Arbetsplats
Partbyggen Entreprenad Partab AB Kontakt
Risto Nylund risto.nylund@partab.nu 0703175863 Jobbnummer
9744617