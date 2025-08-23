Lagermedarbetare till Alingsås!

Fordonsakademin Sverige AB / Lagerjobb / Alingsås
2025-08-23


Är du en driven och noggrann person som trivs i en dynamisk arbetsmiljö? Vill du vara en del av ett team där ditt arbete gör skillnad? Då kan du vara den vi söker! Flera av våra kunder i Alingsås efterfrågar nu lagerpersonal.
Om tjänsten som lagermedarbetare I rollen som lagermedarbetare kommer du att vara en nyckelspelare i logistikprocessen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera:
Mottagning och kontroll av inkommande varor
Plock och pack av ordrar
Lagerhållning och inventering
Hantering av returer

Vi söker dig som är:
Ansvarsfull och har en god förmåga att organisera och planera ditt arbete
Pigg, glad och vill utvecklas

Erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inget krav

Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Fordonsakademin Sverige AB (org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/

Arbetsplats
Fordonsakademin

Kontakt
Daniel Adriansson
daniel.adriansson@fordonsakademin.se
072-961 07 51

Jobbnummer
9472605

