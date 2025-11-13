Lagermedarbetare sökes i Norrköping
Astani Wear AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2025-11-13
Vi söker en noggrann och ansvarsfull person som vill arbeta extra på vår kunds lager i Norrköping. Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av annan sysselsättning.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar
Mottagning av leveranser och hantering av returer
Säkerställa ordning och reda i lagermiljön
Arbeta i lagersystemet för att uppdatera och följa varuflödet
Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarsfull och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete och att arbeta i ett aktivt tempo
Har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande, men inget krav - vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att göra ett bra jobb.Om tjänsten
Plats: Norrköping
Omfattning: Behovsanställning, flexibla arbetstider (dag, kväll eller helg)
Start: Omgående
Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://onlinebemanning.se/ Arbetsplats
Onlinebemanning Jobbnummer
9602656