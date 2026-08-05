Lagermedarbetare Södertälje

Miljonbemanning AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-08-05


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Arbetsbeskrivning: Vi letar efter dig som vill arbeta deltid morgon- eller kvällsskift hos vår kund i Södertälje. Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter; främst med att sortera, scanna och plocka paket.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Dina arbetsuppgifter
Scanna paket

Sortera paket

Plocka paket

Orderhantering

Profilen vi söker:

Ansvarstagande

Noggrann

Lagspelare

Kan arbeta minst två dagar i veckan morgon- eller kvällsskift

Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till bil

Goda kunskaper i svenska och engelska

Meriterande:

Tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom lager- och logistik

Tidigare erfarenhet använda streckkod läsare

Truckkort A+B

Arbetsomfattning och arbetstider: Start: Omgående Arbetstider: Morgon: 06:00-12:00 Eftermiddag: 12:00-17:00 Kväll: 15:00-20:00 eller 15:00-00:00 Arbetsdagar: Måndag-Fredag Arbetsplats: Södertälje Lön: Enligt kollektivavtal
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och integritet. Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa de rätta förutsättningarna för våra konsulter att realisera sina drömmar och för våra kundföretag att nå sina mål. Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175755-2132871".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Miljonbemanning AB (org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Stockholm Central (visa karta)
111 64  STOCKHOLM

Arbetsplats
Miljonbemanning

Jobbnummer
10023613

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