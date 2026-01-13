Lagermedarbetare Skjutstativförare
2026-01-13
Vi söker nu en lagerarbetare med erfarenhet av att köra skjutstativtruck. Du kommer arbeta med orderplockning med skjutstativtruck och motviktstruck samt utföra övriga lageruppgifter i en trygg och säker arbetsmiljö. Vi uppmuntrar sökande från alla bakgrunder och ser gärna kvinnliga sökande.
Arbetsuppgifter - Lager och truckkörning
Orderplockning med skjutstativtruck i höglager enligt plocklistor och säkerhetsrutiner.
Körning och hantering med motviktstruck vid på- och avlastning samt interntransport.
Mottagning, kontroll och registrering av inkommande varor i lager- och IT-system.
Placeringsarbete i lager, påfyllning av hyllor och organisering för god ordning och spårbarhet.
Packning och förberedelse av utleveranser samt märkning och emballering enligt instruktion.
Underhåll av arbetsplatsen; städning, säkring av gods och rapportering av avvikelser eller skador.
Samarbete i team för att upprätthålla en säker och effektiv arbetsmiljö samt delta i förbättringsarbete.
Krav och kvalifikationer
Giltigt truckkort för skjutstativtruck och motviktstruck.
Dokumenterad erfarenhet av att köra skjutstativtruck i lagerverksamhet.
Erfarenhet av orderplockning och van att arbeta effektivt och noggrant under tidspress.
Grundläggande datorvana och erfarenhet av lagerhanteringssystem är meriterande.
God fysik eftersom arbetet innebära en del lyft och rörlighet i lagerlokaler.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift för säker kommunikation och dokumentation.

Dina personliga egenskaper
Du är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat för att säkerställa rätt plock och leverans. Du har en säkerhetsmedveten inställning, trivs med praktiskt arbete och bidrar positivt i teamet. Flexibilitet, initiativförmåga och viljan att delta i förbättringsarbete uppskattas. Vi värdesätter inkludering och ser gärna sökande oavsett bakgrund.
Anställningsvillkor & ansökan
Tjänsten är heltid med dagtid. Du anställs initialt som inhyrd med goda möjligheter till längre uppdrag eller fast anställning för rätt person. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att läsa om din erfarenhet av truckkörning, lagerarbete och varför du vill arbeta hos oss. Välkommen med din ansökan!
