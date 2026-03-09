Lagermedarbetare I borås

Om rollen
Som lagerarbetare hos vår kund har du en central roll i det dagliga materialflödet mellan lager och produktion. Arbetet innebär hantering av både mindre artiklar och större material, där noggrannhet, planering och säkerhetstänk är avgörande.
Du arbetar i ett stort plocklager där du ansvarar för att material plockas, flyttas och lagras korrekt, samtidigt som du bidrar till ordning, struktur och förbättringar i lagret.

Dina arbetsuppgifter
Plockning och förflyttning av material till produktion
Truckkörning och hantering av tungt gods och plåtar
Inventering och kontroll av lagersaldo
Hantering av material i affärssystem (IFS) och scanner
Säker lastning, transport och lagring av material
Bidra till ordning och förbättringsarbete enligt 5S
Samarbete med produktion och andra avdelningar

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från lager eller logistik.
Har truckvana och är trygg i att hantera gods
Förstår hur ett lagerflöde fungerar i praktiken
Har god systemvana och kan arbeta i affärssystem (gärna IFS)
Är självgående och strukturerad
Har ett starkt säkerhetstänk
Är lösningsorienterad och ser förbättringsmöjligheter
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, gärna även engelska.

Meriterande:
Truckkort
Traverskort
Erfarenhet av affärssystem (IFS eller liknande)
Erfarenhet av lager i industrimiljö

Om Tjänsten:
Arbetstider: Heltid, Måndag - Torsdag: 07:00-16:00, Fredag: 07:00-14:45
Lön: Månadslön på 32 000 kr
Plats: Fristad, Borås
Tillträde: Omgående

