Lagermedarbetare
Swegross i Skövde AB / Lagerjobb / Skövde Visa alla lagerjobb i Skövde
2026-08-05
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Vi söker dig som vill bli en del av ett effektivt och positivt team inom lager och logistik! Som lagermedarbetare hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att varor hanteras, packas och skickas med hög kvalitet och god ordning.
I rollen som lagermedarbetare arbetar du med plock, pack, sortering och hantering av inkommande och utgående gods. Du kommer att arbeta i ett strukturerat flöde där noggrannhet, tempo och ansvarstagande är centralt. Vi ser gärna att du trivs i en aktiv arbetsmiljö och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: andreas@sweagross.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swegross i Skövde AB
(org.nr 559040-9990)
Norra Aspelundsvägen 3 (visa karta
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541 34 SKÖVDE Jobbnummer
10023478