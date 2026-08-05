Lagermedarbetare

Swegross i Skövde AB / Lagerjobb / Skövde
2026-08-05


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Vi söker dig som vill bli en del av ett effektivt och positivt team inom lager och logistik! Som lagermedarbetare hos oss får du en viktig roll i att säkerställa att varor hanteras, packas och skickas med hög kvalitet och god ordning.
I rollen som lagermedarbetare arbetar du med plock, pack, sortering och hantering av inkommande och utgående gods. Du kommer att arbeta i ett strukturerat flöde där noggrannhet, tempo och ansvarstagande är centralt. Vi ser gärna att du trivs i en aktiv arbetsmiljö och gillar att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: andreas@sweagross.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Swegross i Skövde AB (org.nr 559040-9990)
Norra Aspelundsvägen 3 (visa karta)
541 34  SKÖVDE

Jobbnummer
10023478

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