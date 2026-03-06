Lagermedarbetare
Onepartnergroup Väst AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2026-03-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
Lagerarbetare i kyl- & frysmiljö sökes till kund i Landvetter!
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull lagerarbetare till kund i Landvetter. Här kommer du att arbeta i en frysmiljö med temperaturer ner till -25 grader. Hos kund erbjuds du en modern arbetsplats med fräscha lokaler, lunchrestaurang, gym och bastu.Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Lagerarbete i frysmiljö, ner till -25 grader
Plocka, packa och hantera varor enligt givna instruktioner i fryslager.
Truckkörning i kyliga förhållanden.
Organisera och underhålla lagerutrymmet.
Arbetstid:
Måndag till fredag, dagtid 07:00 - 16:00Kvalifikationer
Truckkort A1-A4 och B1-B4
Tidigare erfarenhet av arbete i kyl- eller frys miljö
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
Tillgång till bil för enkel transport till arbetsplatsen
Erfarenhet av arbete i Astro
Tjänst:
Heltid, inhyrd som konsult i 6 månader
Efter 6 månader finns möjlighet till tillsvidareanställning hos kund!
Välkommen att söka denna spännande tjänst och bli en del av vårt team! Vi ser fram emot att höra från dig.Ansök idag! Tjänsten kan tillsättas innan sista slutdatum. Ansökningar tas endast emot via hemsidan.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag - för att inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Semir Resic semir.resic@onepartnergroup.se Jobbnummer
9783069