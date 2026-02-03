Lagermedarbetare - Kungsängen
Vi söker nu en Lagermedarbetare till Delta Nordic i Kungsängen!Publiceringsdatum2026-02-03Om företaget
Delta Nordic är en innovativ och ledande leverantör av elektriska och elektroniska lösningar för krävande industrimiljöer. Företaget utvecklar, tillverkar och levererar kundanpassade lösningar med hög teknisk kvalitet och pålitlighet. Med sin starka position på marknaden, långsiktiga kundrelationer och fokus på hållbara lösningar är Delta Nordic ett företag i tillväxt. I Kungsängen finns moderna och ändamålsenliga lokaler som skapar goda förutsättningar för både produktion och lagerverksamhet. De värdesätter sina medarbetare och erbjuder en trygg arbetsmiljö med möjlighet till utveckling.Om tjänsten
Som lagermedarbetare hos Delta Nordic kommer du att ha en viktig roll i företagets logistikkedja. Du ansvarar för att hantera inkommande och utgående gods, plock och pack av komponenter, samt bidra till ett effektivt och välorganiserat lager. Du arbetar nära både inköp och produktion för att säkerställa att materialflödet fungerar smidigt och med hög kvalitet. Tjänsten passar dig som trivs i ett strukturerat och praktiskt arbete där noggrannhet och ansvarstagande är i fokus.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete.
Har truckkort A och B.
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Har grundläggande datorkunskaper och har arbetat med lagerhanteringssystem.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.Övrig information
I denna rekrytering samarbetar Delta Nordic med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Kristina Maksimovic på kristina@kraftsam.se
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
