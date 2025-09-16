Lagerjobb med truckkörning
Agillo AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agillo AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Lagerarbetare sökes till Säve, start i oktober!
Agillo söker en motiverad och noggrann lagerarbetare till vår kund i Säve. Du har erfarenhet av att köra motviktstruck och plocktruck samt trivs i en roll där ansvar och högt tempo är vardag.
Placering: Säve
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag till fredag, dagtid
Start: 6 oktoberPubliceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med plock, pack och förflyttning av gods på lagret. Arbetet kräver att du har erfarenhet av både motviktstruck och höglyftande plocktruck. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, hålla ordning och ha ett högt säkerhetstänk.
Vi söker dig som:
Har truckkort och erfarenhet av motviktstruck och höglyftande plocktruck
Är noggrann, ansvarstagande och effektiv
Trivs med fysiskt arbete i ett högt tempo
Behärskar svenska i tal och skriftSå ansöker du
Är du rätt person för jobbet? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - intervjuer sker löpande!
Om Agillo AB
Agillo är ett Göteborgsföretag inom bemanning och rekrytering som hjälper människor och företag att växa. Vi tror på varje människas vilja och förmåga att bidra och göra skillnad. Att vara en Doer helt enkelt, oavsett bransch eller arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agillo AB
(org.nr 556741-2282)
August Barks Gata 25 B (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Jobbnummer
9511073