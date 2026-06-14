Sökes - Gruppträningsinstruktör i Seniorträning
Fitness & Friends By Nero Aktiebolag / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Jönköping Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Jönköping
2026-06-14
, Aneby
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Nu söker vi dig som vill vara med och inspirera våra seniorer till att må bättre och bli starka genom gruppträning.
Är du, eller vill du utbilda dig till gruppträningsinstruktör? Sök redan idag.
Du får:
Inspirera och motivera våra medlemmar
Vara en del av vårt fantastiska TEAM
Hjälpa hundratals medlemmar till en bättre hälsa.
Vi tror du:
Har lätt att prata inför grupp och ge instruktioner
Är van att planera och genomföra gruppträningspass, gärna i flera koncept
Är en social glädjespridare full av energi.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
I seniorpassen kombinerar vi styrkeövningar, balans, rörlighet och kondition. Allt från koreograferade pass till stationsträning. Arbetet innebär att skapa och leda säker, rolig och effektiv gruppträning till våra medlemmar. Om du inte har någon erfarenhet av att sätta ihop egna pass så kan vi hjälpa dig med att göra det.
Du måste kunna vara tillgänglig minst en morgon/förmiddag per vecka då seniorpassen är schemalagda på morgonen.
Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Kort om oss:
Företagets vision är att förbättra människors vardag genom att vara drivkraft för bättre hälsa och ökat välbefinnande. Vi ligger centralt beläget i Jönköping. Vi erbjuder styrke- och konditionsmaskiner, gruppträning, PT träning, TEAM samt mammaträning. Vi lägger stor vikt på vår service och att våra medlemmar ska känna sig som hemma när de kommer och tränar hos oss. Vår personal består av ett superhärligt gäng och nu hoppas vi att även du vill ta del i vårt Team! Vi söker dig som älskar att träna och vill dela med dig av din positiva energi och förmedla träningsglädje till våra medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: moa@fitnessandfriends.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Seniorinstruktör". Arbetsgivare Fitness & Friends By Nero Aktiebolag
(org.nr 556685-8733), http://www.fitnessandfriends.se
Kungsgatan 5 A (visa karta
)
561 25 JÖNKÖPING Arbetsplats
Fitness & Friends Kontakt
Gruppträningsansvarig
Moa Rudhstam moa@fitnessandfriends.se Jobbnummer
9962648