Nagelterapeut sökes till modern skönhetssalong
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2026-06-14
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Nagelterapeut sökes – Deltid med omgående start
Vill du arbeta i en väletablerad skönhetsklinik i hjärtat av Limhamn?
Vi på Suela Klinik söker nu en engagerad och professionell nagelterapeut för en deltidstjänst med omgående start.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en trivsam miljö med trogna kunder, moderna lokaler och ett härligt team som brinner för kvalitet och service.Publiceringsdatum2026-06-14Om tjänsten
Vi söker dig som älskar att arbeta med människor och som har ett genuint intresse för skönhet och nagelvård. Du är noggrann, serviceinriktad och vill ge varje kund en förstklassig upplevelse.
Vi söker dig som:
Är utbildad nagelterapeut eller har dokumenterad erfarenhet
Har erfarenhet av gelénaglar, gellack och/eller akrylnaglar
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har god känsla för service och kundbemötande
Talar svenska eller engelska
Är positiv, flexibel och professionell
Vi erbjuder:
Deltidstjänst med omgående start
Flexibla arbetstider
Trevlig arbetsmiljö i centrala Limhamn
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Ett professionellt och välkomnande team
Goda möjligheter till fler arbetstimmar för rätt person Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: Info@suela.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Suela AB
(org.nr 556941-3353)
Järnvägsgatan 33 (visa karta
)
216 14 LIMHAMN Jobbnummer
9962649