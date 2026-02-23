Lagerjobb med truckkörning
Är du en noggrann och driven lagerarbetare med erfarenhet av motviktstruck och plocktruck? Välkommen med din ansökan!
Lagerarbetare sökes till Säve - start 9 mars
Agillo AB söker nu en driven och noggrann lagerarbetare till vår kund i Säve. Har du erfarenhet av motviktstruck och höglyftande plocktruck samt trivs i en ansvarsfull roll med högt tempo? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Placering: Säve
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Måndag-fredag, 08:00-17:00
Start: 9 marsDina arbetsuppgifter
Orderplock och packning
Lastning, lossning och intern godsförflyttning
Truckkörning (motviktstruck och höglyftande plocktruck)
Bidra till ordning, reda och ett säkert arbetsflöde
Arbetet är fysiskt och tempofyllt, vilket ställer krav på både noggrannhet och uthållighet.
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort och dokumenterad erfarenhet av motviktstruck samt höglyftande plocktruck
Arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Är strukturerad, effektiv och har ett högt säkerhetstänk
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
En stabil heltidstjänst med tydliga arbetstider
En arbetsplats med högt engagemang och god laganda
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistikSå ansöker du
Låter det som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.Om företaget
Agillo är ett Göteborgsbaserat bemannings- och rekryteringsföretag som hjälper både människor och företag att växa. Vi tror på handlingskraft, ansvar och viljan att göra skillnad, oavsett bransch. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
