Lagerchef sökes!
NearYou Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Hultsfred Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Hultsfred
2026-01-19
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Hultsfred
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Vetlanda
, Eksjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-19Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering. Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en Lagerchef till vår kund, vars lager ligger 20 minuter utanför Vetlanda. Här får du möjlighet att vara med från start och forma verksamheten. Du får en central roll i den dagliga driften och ansvarar för både personal, materialflöden och lagerstruktur.
Som Lagerchef kombinerar du operativt arbete med strategiskt ansvar. Du leder cirka 10 truckförare, säkerställer effektiva flöden och rapporterar direkt till VD. Tjänsten är en heltidsanställning på dagtid och innebär både planering och praktiskt arbete i lagret.Dina arbetsuppgifter
• Leda och utveckla lagerpersonalen, inklusive coaching och uppföljning
• Planera och optimera det dagliga arbetet, rutiner och lagerflöden
• Ansvara för in- och utleveranser, orderplock och godshantering
• Administrativa uppgifter via dator och digitala system
• Kontakt med leverantörer och avstämning av leveranser
• Säkerställa ordning, struktur och ett säkert arbetssätt
• Delta strategiskt i ledningsgruppen och samarbeta nära inköp, försäljning och logistik
• Arbetet innebär både administrativa moment via dator samt fysiskt arbete, inklusive manuellt orderplock och tyngre lyft.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av motviktstruck och skjutstativtruck
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete, gärna i ledande roll
• Är ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad
• Trivs i ett högt tempo och med varierande arbetsuppgifter
• Är i god fysisk form
• Är bekväm med administrativa uppgifter och datoranvändning
• Kan kommunicera obehindrat på svenska i tal
• Har B-körkort
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett nyetablerat lager
• Möjlighet att påverka och utveckla rutiner från start
• Omväxlande arbete med både ledarskap och operativt ansvar
• Heltid, dagtid
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9650". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Jönköping AB Kontakt
Sandra Hopovac sandra.hopovac@nearyou.se Jobbnummer
9690511