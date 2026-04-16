Lagerarbetare Uddevalla

2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Är du en person som trivs med fysiskt arbete och vill jobba i en modern lagermiljö? För vår kunds räkning söker vi nu drivna lagermedarbetare för ett konsultuppdrag. Vår kund är en av Sveriges ledande grossister inom heminredning och textil, och här får du chansen att bli en del av ett sammansvetsat team på deras logistikcenter i Uddevalla.
Som konsult hos Randstad uthyrd till vår kund blir du en viktig länk i deras effektiva logistikkedja. Rollen innebär att du arbetar i hjärtat av verksamheten där precision och effektivitet är nyckelord.
Du kommer att arbeta i rymliga lokaler där produkter av varierande storlek och material passerar dagligen.
Arbetet är förlagt till dagtid (måndag-fredag) och vi söker dig som vill ha en stabil anställning med goda möjligheter till förlängning eller framtida anställning direkt hos kundföretaget.
Ansvarsområden
Orderplock: Effektivt och noggrant plocka varor och textilier baserat på digitala plocklistor.
Godshantering: Ansvara för in- och utleveranser, inklusive lossning av containrar och lastning av utgående gods.
Truckkörning: Säker manövrering av truck (främst motviktstruck och skjutstativ) för att flytta skrymmande gods i höglager.
Kvalitetskontroll: Kontrollera att rätt vara skickas till rätt kund samt rapportera eventuella avvikelser i lagersystemet.
Lageroptimering: Bidra till en säker och organiserad arbetsmiljö genom att följa uppsatta rutiner och säkerhetsföreskrifter.Kvalifikationer
Giltigt truckkort: Krav på behörighet A (1-4) samt B (1-4).
Fysisk styrka: Du har inga problem med tunga lyft eller att vara på fötterna hela dagen, då sortimentet kräver god fysik och uthållighet.
Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av lagerarbete, gärna från verksamheter som hanterar större eller tyngre gods.
Goda kunskaper i svenska (tal/skrift) och vana vid att arbeta med digitala verktyg som handscanners.
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är punktlig, ansvarstagande och en sann lagspelare. Du ser vad som behöver göras och trivs med att arbeta mot uppsatta mål.Om företaget
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
