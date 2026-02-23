Lagerarbetare, timanställning
2026-02-23
GetCamping söker nu lagerpersonal på timanställning inför sommarsäsongen!
Vi är en växande aktör inom e-handel för camping- och friluftsprodukter. Vår verksamhet bedrivs från Hörnefors där vi har vårt lager, kundtjänst och butik. Vi skickar till kunder över hela Europa och det går iväg ca 30 000 paket under året med en tydlig högsäsong under sommarmånaderna.
Inför sommaren 2026 söker vi lagerarbetare på timställning med start under maj - augusti.Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Plocka av pallar
Ta emot och hantera inkommande leveranser
Plocka och packa kundbeställningar för leverans
Utföra övriga arbetsuppgifter på lagret
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av lagerarbete eller liknande uppgifter
God fysik och förmåga att arbeta i periodvis högt tempo
Är positiv, stresstålig och uppskattar fysiskt arbete
Har god datorvana
Behärskar svenska i tal och skrift
Arbetstider
Varierande arbetstider (dagtid och helg)
Timanställning vid behov
Antalet arbetspass anpassas efter säsong och verksamhetens behovSå ansöker du
Skicka din ansökan till jobba@getcamping.se
.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: jobba@getcamping.se
(org.nr 556814-2276)
Hörnefors företagscentrum (visa karta
)
905 31 HÖRNEFORS Kontakt
Lisa Sundqvist lisa@getcamping.se 0903493350
9756951