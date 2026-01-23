Lagerarbetare till Furuviksparken
AB Furuviksparken / Lagerjobb / Gävle
2026-01-23
Som medarbetare på Furuviksparken har du en av huvudrollerna i en magisk föreställning! Parken är din scen, gästerna din förväntansfulla publik och tillsammans med dina kollegor är du med och skapar oförglömliga upplevelser och sagolika minnen för barn och vuxna varje dag. Nu söker vi nya stjärnor till tjänsten som lagerarbetare under sommarsäsongen 2026!
Om rollen
I rollen som lagerarbetare arbetar du med att serva och stötta parkens alla enheter med varor, vilket innefattar allt från korv och mjukglass till godis och gosedjur. I ditt arbete kommer du att utgå från centrallagret, där du även arbetar med varumottagning, FIFU, livsmedelssäkerhet och renhållning.
Vem söker vi?
För att trivas i rollen älskar du mötet med gästen, har ett öga för detaljer och gillar noggrannhet samt har ett hjärta som brinner för service. Ingen dag är den andra lik och du kommer varje dag att stöta på nya situationer, vilket gör att du som person behöver vara väldigt flexibel, initiativtagande och ha god samarbetsförmåga. Du behöver ha goda kunskaper i svenska och B-körkort är ett krav till denna tjänst. Som lagerarbetare har du fysiskt krävande arbetsuppgifter och du gillar att arbeta i ett högt tempo.
Mer om våra tjänster
Vi söker dig som kan arbeta större delen av vår sommarsäsong, från början av maj till början av september, och framförallt under vår högsäsong som är slutet av juni till mitten av augusti. Utbildning sker i anslutning till din anställning. Arbetstider varierar beroende på låg- eller högsäsong och är anpassade efter verksamhetens öppettider där schemat varierar mellan arbete på dagtid, kvällar och helger. Lön enligt kollektivavtal. Vi erbjuder inga personalboenden.
När sommarmånaderna är över och höstrusket smyger sig på förvandlas vår park i en mysryslig Halloweenskrud och vi välkomnar våra gäster till vår Halloweensäsong, därmed finns möjlighet till förlängning från sommarsäsongen.
Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag. Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Varför ska du söka till just oss?
Att jobba hos oss och ge service i världsklass till varje gäst är en utmaning. Det kan vara stressigt, tufft och tålamodsprövande, det vet vi. Men vi vet också att vi skapar magi i människors vardag! Är du redo att anta denna utmaning så kommer du få en fantastisk arbetsplats och även vänner och minnen - för livet! Vi tror stenhårt på att om vi har roligt på jobbet kommer det att genomsyra allt vi gör - därför har vi under säsongen fokus på personalaktiviteter som exempelvis "Furuvik efter stängning", en stor stjärngala i slutet av säsongen och mycket annat kul!
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Om Furuviksparken
Furuvik är en unik kombinationspark en mil söder om Gävle, där gäster får uppleva alltifrån spännande djur och häftiga åk i attraktioner till magiska konsertkvällar, hotellövernattningar och camping vid havet.
Furuvik är sedan 2010 en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I koncernen ingår även några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Skara Sommarland och Kolmården. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
