Lagerarbetare sökes i Sollentuna
Svenska Däckgruppen i Stockholm AB / Lagerjobb / Sollentuna Visa alla lagerjobb i Sollentuna
2025-10-30
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Däckgruppen i Stockholm AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Täby
, Solna
eller i hela Sverige
Däckgruppen Sollentuna söker nya medarbetare till vår verkstad under säsongen.
Vi söker dig som vill hjälpa oss att pirra däck samt tvätta däck.
Truckvana är ett plus, men inget truckkort behövs.
Det är ett fysiskt krävande jobb!
Lön: 160kr i timmen + 12% sem.ers
OB-helger 50%
Däckgruppen Sollentuna öppettider:
Vardagar 09-18
Lördag 10-15
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // Andrea Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: rekrytering@dackgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager / Tvätt". Arbetsgivare Svenska Däckgruppen i Stockholm AB
(org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Bisslingevägen 4 (visa karta
)
192 77 SOLLENTUNA Arbetsplats
Däckgruppen i Stockholm AB, Svenska Kontakt
Personalplanerare
Andrea Danneskog andrea.danneskog@dackgruppen.se Jobbnummer
9581976