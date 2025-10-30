Lagerarbetare sökes i Sollentuna

Svenska Däckgruppen i Stockholm AB / Lagerjobb / Sollentuna
2025-10-30


Däckgruppen Sollentuna söker nya medarbetare till vår verkstad under säsongen.
Vi söker dig som vill hjälpa oss att pirra däck samt tvätta däck.
Truckvana är ett plus, men inget truckkort behövs.
Det är ett fysiskt krävande jobb!
Lön: 160kr i timmen + 12% sem.ers
OB-helger 50%
Däckgruppen Sollentuna öppettider:
Vardagar 09-18
Lördag 10-15
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // Andrea

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: rekrytering@dackgruppen.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager / Tvätt".

Arbetsgivare
Svenska Däckgruppen i Stockholm AB (org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Bisslingevägen 4 (visa karta)
192 77  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Däckgruppen i Stockholm AB, Svenska

Kontakt
Personalplanerare
Andrea Danneskog
andrea.danneskog@dackgruppen.se

Jobbnummer
9581976

