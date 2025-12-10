Lagerarbetare sökes i Linköping - extrajobb
2025-12-10
Letar du efter ett extrajobb där du får röra på dig, göra nytta och ha kul på jobbet? Perfekt! Vi söker en energisk och pålitlig person som vill hoppa in vid behov på vår kunds lager i Linköping och hjälpa till med plock, pack och att hålla ordning bland hyllorna.
Ingen tidigare erfarenhet? Inga problem! Vi lär dig allt du behöver kunna. Det viktigaste är att du gillar att hålla igång, är noggrann och har ett gott humör - resten löser vi tillsammans!
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som passar ditt schema
Ett trevligt gäng med bra stämning på jobbet
Ett aktivt extrajobb där du verkligen gör skillnad
Vi söker dig som:
Är pålitlig, punktlig och positiv
Trivs med fysiskt arbete (och ser det som gratis träning!)
Talar svenska eller engelska
Kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och startar så snart vi hittar vår nästa lagersuperhjälte!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
(org.nr 559172-4397), https://jobbhuset.se/ Arbetsplats
Jobbhuset Jobbnummer
9637289