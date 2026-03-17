Lagerarbetare
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good - protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day.
And we need people like you to make it happen.
We empower you to reach your potential with opportunities to make an impact to be proud of - for food, people and the planet.
Tetra Pak Technical Services AB lagerhåller och förser våra kunder och marknadsbolag med reservdelar till förpackningsmaskiner runt om i hela världen.
Till avdelningen avgående gods söker vi nu en Lagerarbetare.
Positionen är baserad i Lund och är en visstidsanställning i 6 månader.
Vad du kommer att göra
Teamets mål är att plocka och packa reservdelar, i rätt antal, till rätt kvalité och i rätt tid. Du kommer att få jobba med alla lagermoment. I ditt arbete ingår även att vara en del av det förbättringsarbete som hela tiden pågår i verksamheten. Du kommer jobba i ett team där alla i teamet är viktiga lagspelare för att nå de uppsatta målen.
Arbetstiden gäller 2-skift, varannan vecka måndag-fredag (06.00-14.00) och varannan vecka (14.00-21.30).
Vem du är
Du bör ha minst gymnasial utbildning. Tidigare erfarenhet från arbete med materialförsörjning och/eller lager inom verkstadsindustri är meriterande. Du behöver vara en van datoranvändare samt ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska språket. Truckkort med A, B behörighet är inget krav, men meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara engagerad, initiativrik och ha lätt för att samarbeta. Du är kreativ och har god förmåga att lösa problem och att tänka i nya banor. Vidare är du noggrann och systematisk. Som Lagerarbetare ansvarar du och teamet själva för kvalitén på det arbete som utförs. Vi värdesätter flexibilitet och nyfikenhet inför att arbeta med olika arbetsmoment inom avdelningen och en vilja att arbeta med ständiga förbättringar.
Vi erbjuder dig
Många spännande utmaningar med goda möjligheter till utveckling och utbildning i en global miljö
En kultur med banbrytande innovationsanda där vårt tekniska kunnande driver synligt resultat
Ett företag som främjar lika möjligheter och värderar mångfald
Marknadsmässig konkurrenskraftig ersättning och förmåner
Ansök nu!
Om du är intresserad av att dela vårt ansvar att skydda såväl livsmedel som vår planet, skicka in cv och personligt brev och ansök via vår karriärsida https://jobs.tetrapak.com/
Sista ansökningsdag är 2026.03.31
För frågor om arbetet, vänligen kontakta Qendrim Hisenaj på qendrim.hisenaj@tetrapak.com
För facklig information, kontakta IF Metall, Rickard Jönsson på rickardl.jonsson@tetrapak.com
Diversity, equity, and inclusion is an everyday part of how we work. We give people a place to belong and support to thrive, an environment where everyone can be comfortable being themselves and has equal opportunities to grow and succeed. We embrace difference, celebrate people for who they are, and for the diversity they bring that helps us better understand and connect with our customers and communities worldwide. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Tetra Pak
221 86 LUND Arbetsplats
Tetra Pak
