Djurvårdsinstruktör med djursjukvårdskompetens
Region Östergötland / Djuruppfödarjobb / Norrköping Visa alla djuruppfödarjobb i Norrköping
2026-06-08
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Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden. Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Himmelstalunds utbildningscentrum erbjuder Naturbruksprogrammet med inriktningarna trädgård och djurvård. Vidare erbjuds den anpassade gymnasieskolans nationella program Skog, mark och djur samt Individuellt program. Yrkesvuxutbildning samt yrkeshögskoleutbildning finns inom trädgård
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en djurvårdsinstruktör med djursjukvårdskompetens och med stort kunnande om vanligt förekommande sällskapsdjur, då tjänsten till en del omfattar praktiska övningar med elevgrupper i vår djuranläggning som en del i olika djurämnen. Du arbetar då med en grupp elever och tillsammans med ansvarig lärare. Tjänsten omfattar även andra i djuranläggningen vanligt förekommande arbetsuppgifter, vilka bland annat innefattar daglig skötsel av djur och anläggningar. I tjänsten ingår medverkan i det pedagogiska arbetet på djurenheten.
Arbetsgrupp
Du ingår i ett arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och bör därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera.
Om dig
Du som söker har djursjukskötarutbildning och legitimation (eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms motsvarande) och har genom utbildning och erfarenhet bred kompetens inom djurområdet. Då arbetet till stor del innebär att instruera elever i praktiskt arbete med djur är det av stor vikt att du har erfarenhet av hantering av vanliga sällskapsdjur, såsom hundar, katter, reptiler, fåglar, smågnagare, akvarieskötsel, etcetra. Erfarenhet av arbete med elever är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta elever på olika nivåer samt kan leda och motivera i elevens lärande och för att få dem att utvecklas mot målet för utbildningen.
Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt samt säkerställa att budskapet når fram. Viktigt är också att självständigt och tillsammans i arbetsgruppen kunna planera, organisera och prioritera arbetet samt sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa elever med särskilda behov behöver du vara lugn, trygg och stabil. Du bör också ha förmåga att sätta dig in i elevens perspektiv eller situation.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Utställningsvägen 28 (visa karta
)
601 16 NORRKÖPING Arbetsplats
Himmelstalunds utbildningscentrum Kontakt
enhetschef
Björn Nilsson 070-2294200 Jobbnummer
9953671