Restaurangchef till MR Yggdrasil, Haninge
Compass Group AB / Kockjobb / Haninge Visa alla kockjobb i Haninge
2026-06-08
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Tillsvidare, heltid 100%Tillträde enligt överenskommelse
Är du restaurangens nya hjärta?
Sök tjänsten som Unit manager
Plats: Berga Örlogsbas, Haninge (vackert belägen vid Årsta Havsbad)Omfattning: Heltid, tillträde efter överenskommelseArbetsgivare: Compass Group
Älskar du att skapa magiska matupplevelser och leda ett team mot framgång? Vill du ha en nyckelroll på en av Sveriges mest unika och fartfyllda restaurangmiljöer? Då är det dig vi letar efter!
På militärrestaurangen Yggdrasil serverar vi frukost, lunch, middag och kvällsmål till 600 värnpliktiga och personal – 365 dagar om året. Här blir du hjärtat i verksamheten: den som sprider energi, utvecklar teamet och ser till att varje gäst lämnar oss med ett leende.
Ditt uppdrag – att leda med energi och kvalitet.Tillsammans med ditt team ansvarar du för den dagliga driften. Dina huvudsakliga uppgifter blir att:- leda, inspirera och säkra en trygg, engagerad och utvecklande arbetsmiljö för våra medarbetare.- garantera toppkvalitet, från menyplanering till gäst- och kundbemötande.- styra verksamheten och ansvara för administration, ekonomi, rapportering samt att lagar och Compass Groups policys följs.
Vi söker dig som- är en trygg ledare med god erfarenhet av ledarskap, restaurangdrift och administration.- planerar effektivt och strukturerat, har god datavana (Office365) samt ett starkt affärsmanskap- har lätt till skratt, ett skarpt öga för detaljer och är en naturlig problemlösare som älskar service.- trivs i en fartfylld miljö där du får ta egna initiativ.- talar och skriver svenska flytande.
Obligatoriska kravDå verksamheten bedrivs inom militärt område är följande absolut ett krav för tjänsten:- Svenskt medborgarskap.
• Godkänt registerutdrag (utan anmärkningar) samt sekretessintyg.
• B-körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder dig- en unik arbetsplats med dynamisk miljö och havet som närmsta granne.- frihet under ansvar med stora möjligheter att påverka, utveckla verksamheten och förverkliga idéer.- en fantastisk gemenskap i sammansvetsat team som har riktigt kul på jobbet.
Låter detta som din nästa utmaning?Välkommen med din ansökan! Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Compass GroupVi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
136 46 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Annika Flodmark annika.flodmark@compass-group.se Jobbnummer
9953684