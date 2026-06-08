Interim gruppchef till bostadsförsörjningen - Stockholm
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2026-06-08
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Vill du leda en samhällsviktig verksamhet i en internationell miljö - och samtidigt göra verklig skillnad för studenters och forskares vardag?
Nu söker vi en erfaren och trygg interim gruppchef som kan ta stafettpinnen och driva bostadsförsörjningen framåt under en övergångsperiod.
Om uppdraget
Detta är ett konsultuppdrag för dig som trivs i förändring, har ett stabilt ledarskap och snabbt kan skapa struktur, engagemang och resultat.
Omfattning: Heltid (100 %)
Start: 10 augusti 2026
Slut: 28 februari 2027 (med option på förlängning till 30 april 2027)
Placeringsort: Stockholm
Det finns även möjlighet att medverka i introduktion och överlämning på deltid innan uppdragsstart, en värdefull chans att få bästa möjliga start.
Om verksamheten
Bostadsförsörjningen ansvarar för bostäder åt internationella studenter, doktorander och forskare - en central funktion för att möjliggöra ett attraktivt och välfungerande universitet i världsklass.
Du leder ett team om fem engagerade medarbetare och ansvarar för bland annat:
Bostads- och hyresadministration
Kundservice och stöd till studenter och forskare
Samverkan med externa hyresvärdar
Utveckling av processer och arbetssätt
Ditt uppdrag
Som interim gruppchef får du en nyckelroll i att skapa kontinuitet och driva verksamheten framåt. Du kombinerar ett närvarande ledarskap med struktur, analys och utvecklingsfokus.
Du kommer att:
Leda, planera och följa upp verksamheten
Ha fullt personalansvar för gruppen
Ansvara för budgetuppföljning och resursplanering
Säkerställa kvalitet och effektivitet i leveransen
Stötta och utveckla medarbetarna i deras dagliga arbete
Driva och följa upp utvecklingsinitiativ
Samverka med interna och externa intressenter
Rapportera till sektionschef
Vem vi söker
Vi söker dig som är en stabil, lösningsorienterad och kommunikativ ledare med förmåga att snabbt sätta dig in i nya verksamheter.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad chefserfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar
Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av att leda administrativ, serviceinriktad eller förvaltningsnära verksamhet
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Kan tillträda uppdraget senast 10 augusti 2026
Meriterande:
Erfarenhet från universitet, högskola eller statlig myndighet
Erfarenhet av bostadsförsörjning, fastighetsförvaltning eller hyresadministration
Varför detta uppdrag?
Det här är ett uppdrag för dig som vill:
Göra skillnad i en internationell och dynamisk miljö
Leda en viktig verksamhet med tydligt samhällsvärde
Arbeta både operativt och utvecklingsinriktat
Bidra med din erfarenhet i en organisation som värdesätter struktur, samverkan och kvalitet
Intresserad?
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan och höra hur just du kan bidra till att skapa stabilitet och utveckling i denna viktiga funktion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Stockholm (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Evenemangsgatan 21 Kontakt
Contact
Håkan Kempel hakan.kempel@jeffersonwells.se Jobbnummer
9953668