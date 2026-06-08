Kurator med hjärta för psykisk hälsa? Sök till oss!
Region Östergötland / Kuratorjobb / Motala Visa alla kuratorjobb i Motala
2026-06-08
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Vill du arbeta i en verksamhet där du får göra skillnad för människor med psykisk ohälsa och samtidigt utvecklas i din profession? Vi söker nu en engagerad kurator som vill bli en viktig del av vårt multiprofessionella team.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Psykiatriska kliniken Motala Mjölby består av öppenvårdsmottagningar inom allmänpsykiatri och beroendevård i Motala och Mjölby. Verksamheten omfattar även en slutenvårdsavdelning samt ett mobilt omvårdnadsteam, båda placerade i Motala.
Kliniken arbetar utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i både öppen- och slutenvård. Kliniken har västra Östergötland som upptagningsområden och ingår sedan 2020 tillsammans med all övrig psykiatrisk verksamhet i Region Östergötland i Psykiatricentrum.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Ett meningsfullt uppdrag nära patienten
Hos oss möter du patienter med komplexa behov. Du arbetar med psykosociala utredningar, behandlingsinsatser och stöd till patienter, närstående och nätverk. Samtidigt får du en central roll i att synliggöra hur sociala och samhälleliga faktorer påverkar psykisk hälsa och bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för patientens återhämtning och delaktighet.
Expertstöd inom sociala frågor och lagstiftning
Som kurator är du verksamhetens expert inom sociallagstiftning och samhällets stödinsatser.
Du vägleder patienter kring deras rättigheter och möjligheter till stöd samt samverkar med aktörer som kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och andra vård- och omsorgsgivare.
Du initierar och samordnar insatser när behov finns och arbetar för att stärka patientens egna resurser och möjligheter.
Arbetsgrupp
Samarbete som gör skillnad
Arbetet sker i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor, psykologer, arbetsterapeuter och övriga professioner. Du deltar aktivt i teamkonferenser, vårdplaneringar och behandlingsdiskussioner där din kompetens bidrar till en helhetsbild av patientens behov och fortsatta vård.
Om dig
Utveckling, kvalitet och kunskapsdelning
Vi söker dig som vill bidra till verksamhetens utveckling genom kvalitetsarbete, förbättringsarbete och kunskapsutveckling. Du arbetar utifrån evidens, beprövad erfarenhet och ett personcentrerat förhållningssätt. Du ser också värdet av att dela med dig av din kompetens genom att handleda studenter och introducera nya kollegor.
Vi erbjuder
Individanpassad introduktion utifrån din erfarenhet och kompetens.
Mentor som stöd under din första tid hos oss.
Utbildningsprogram för nyanställda.
Kollegial handledning och stöd från erfarna kollegor.
Ett utvecklande och omväxlande arbete i en positiv arbetsmiljö.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans med teamet.
Vi söker dig som
Är utbildad socionom.
Har ett stort intresse för psykisk hälsa och psykiatriskt arbete.
Trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Är flexibel, initiativrik och lösningsorienterad.
Har förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom specialistpsykiatri.
Legitimation som hälso- och sjukvårdskurator.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är engagerad, ansvarstagande och har patientens bästa i fokus. Du vill bidra till verksamhetens utveckling och är intresserad av att arbeta utifrån aktuella metoder och forskning.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på heltid under ett år med tillträde den 1 september.
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att intervjuer kan komma att genomföras under ansökningstiden. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lasarettet, Hus B Plan 8 (visa karta
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591 85 MOTALA Arbetsplats
Psykiatriska kliniken i Motala-Mjölby Kontakt
kurator
Marie Duva marie.duva@regionostergotland.se 010-1047046 Jobbnummer
9953669