Konferensvärd - värdinna
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2026-06-08
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Konferensvärd / Konferensmedarbetare till Klara Konferens & Möten
Vi söker 2 nya kollegor till oss på Klara!
Vill du vara med och skapa möten som människor minns?
På Klara Konferens & Möten välkomnar vi varje dag gäster från företag, organisationer och myndigheter till inspirerande möten i hjärtat av Stockholm. Nu söker vi två nya kollegor som vill vara med och skapa den varma, professionella och personliga upplevelse som våra gäster uppskattar.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Ena stunden välkomnar du en föreläsare och hjälper till med tekniken, nästa dukar du upp en inbjudande fikabuffé eller serverar lunch till våra gäster. Du är helt enkelt en viktig del av helhetsupplevelsen.
Vi har ytterligare en anläggning nere vid Västra Trädgårdsgatan och vi samarbetar mycket mellan våra anläggningar.
Om rollen
Som konferensmedarbetare hos oss är du både värd, teknikhjälte och serviceexpert. Du ser till att våra gäster känner sig välkomna, trygga och omhändertagna från det att de kliver innanför dörren tills dagen är slut.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Öppna och förbereda konferensanläggningen inför dagens möten
• Ta emot konferensgäster och föreläsare med ett varmt och professionellt värdskap
• Hjälpa föreläsare att komma igång med teknik och utrustning
• Genomföra säkerhetsinformation för konferensgrupper
• Stötta gäster under dagen och lösa eventuella tekniska eller praktiska utmaningar
• Förbereda och servera kaffe, te, frukostbufféer och eftermiddagsbufféer.
• Duka och förbereda vår matsal inför lunchservering
• Servera lunch och säkerställa att måltidsupplevelsen håller hög kvalitet
• Skapa ordning, trivsel och en välkomnande miljö i våra lokaler
• Bidra till att varje konferens genomförs på ett professionellt och personligt sätt
En del av våra gäster vill avsluta dagen med en AW eller middag, vi kan ha ett mingel eller en vinprovning. . En del av våra gäster vill konferera en lördag, så vi arbetar på ett rullande schema.
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tycker om människor och får energi av att ge god service. Du är kommunikativ, prestigelös, hjälpsam, med ett naturligt fokus på värdskap och kundupplevelse. Du trivs i en roll där du får växla mellan flera olika arbetsuppgifter under dagen. Och kan vara trygg i en ledande roll, där du kan samordna arbetet och stötta kollegor vid behov.
För att trivas hos oss tror vi att du:
• Har ett genuint intresse för service och värdskap
• Är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad
• Trivs i ett högt tempo och har förmågan att prioritera när mycket händer samtidigt
• Har god teknisk förståelse och känner dig bekväm med konferensteknik
• Har grundläggande kunskaper i Microsoft Office programmen
• Har ett öga för detaljer och ser sådant som andra ibland missar
• Tycker om att skapa en inbjudande miljö där gäster känner sig välkomna
• Gärna lägger lite extra omsorg på presentation och detaljer – kanske tycker du att det är roligt att skapa fina uppläggningar av våra hembakade kakor eller få fikabuffén att kännas extra välkomnande
• Är flexibel och tycker om varierande arbetsdagar, vi har verksamhet alla dagar i veckan från morgon till kvällen.
• Arbetar lika bra självständigt som tillsammans med kollegor
Talar svenska och engelska obehindrat
Är svensk medborgare
Har erfarenhet av servering
Kanske är du också musikintresserad eller har erfarenhet av att hantera ljud, högtalare, mixers eller annan teknisk utrustning. Erfarenhet av ljud- och konferensteknik är meriterande, eller om du har läst eventteknik i skolan är det ett stort plus, men det viktigaste är att du är nyfiken, lösningsorienterad och tycker om att hjälpa andra.
Om Klara
På Klara Konferens & Möten arbetar vi utifrån våra värdeord:
Generös – Vi skapar en inkluderande och välkomnande miljö för gäst och medarbetare. Vi delar med oss av vår kunskap, vår tid och vårt engagemang.
Unik – Vi är stolta över vår extraordinära inredning och design. Vi strävar efter att skapa upplevelser som sticker ut och lämnar ett positivt avtryck hos våra gäster.
Modig – Vi har en ägare som vågar gå sin egen väg. Vi vågar ta initiativ, tänka nytt och hitta lösningar när utmaningar uppstår.
Personlig –Bästa servicen inom möten och kontor. Vi ser varje gäst och varje kollega som unik och möter människor med värme och omtanke.
Vi söker dig som känner igen dig i våra värderingar och vill vara med och skapa möten där människor känner sig välkomna, trygga och inspirerade.
Det där lilla extra
Vi söker dig som ser detaljerna. Du kanske är den som rättar till en sned duk utan att tänka på det, ser att kaffet behöver fyllas på innan gästerna hinner fråga eller hjälper en föreläsare att känna sig lugn inför dagens presentation. Du tycker att värdskap handlar om mer än service – det handlar om att få människor att känna sig sedda.
Känner du igen dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobb@klarastockholm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Stockholm AB
(org.nr 556524-3374), https://klarastockholm.se/
Klarabergsviadukten 90 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Kontakt
Platschef
Sarah Saestad Lindberger jobb@klarastockholm.se Jobbnummer
9953672