Sushikock till Sköndal Sushi
Dalai Konsult AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-06-08
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Sköndal Sushi söker sushikock med omedelbart start för deltidstjänst.
Med ett rullande schema vardagar, kvällar och helger.
Arbetsuppgifter: Tillagning av sushirätter.
Kvalifikationer: - Vi ser att du som söker tjänsten har minst ett till två års erfarenhet av att tillaga sushi.
Du ska kunna passa tider och jobba i lag samt har hög arbetsmoral. Du har är en positiv utstrålning och glad personlighet med rätt samarbetsförmåga.
Du är noggrann när du hanterar livsmedel och all hygien som berör restaurangen.
Skicka ansökan endast via mail, ej besök på restaurangen.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
ansökan endast via e-mail.
E-post: dalaikonsultab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SushiKock Sköndal". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dalai Konsult AB
(org.nr 559458-1927)
Thorsten Levenstams väg 2A (visa karta
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128 68 SKÖNDAL Arbetsplats
Sköndal Sushi & Poké Jobbnummer
9953685