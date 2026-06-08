Leg. Sjuksköterska till Wesslandia
Tierps kommun / Sjuksköterskejobb / Tierp Visa alla sjuksköterskejobb i Tierp
2026-06-08
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Wesslandia är beläget i Karlholm och har Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd .
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad sjuksköterska som vill bidra till människors hälsa och välmående genom sitt engagemang och professionella omsorg. Är du en person som brinner för att ge högkvalitativ vård och som värdesätter ett gott samarbete med kollegor? Då kan du vara den vi letar efter.
Som sjuksköterska på Wesslandia har du en central roll i att säkerställa våra brukares välmående. Du ansvarar för omvårdnaden av ett specifikt antal brukare, där dina uppgifter innefattar att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser och leda omvårdnadsarbetet. Du arbetar förebyggande för att främja brukarnas hälsa och välbefinnande, samt ansvarar för medicinska bedömningar, dokumentation och planering.
Wesslandia är Tierps Kommuns största särskilda boende samt så är kommunens växelvårdsplatser belägna här. I dagsläget är det ett team på 4 sjuksköterskor på Wesslandia fördelade på ca 90 brukare.
Du har ett nära samarbete i teamet med fysioterapeut, arbetsterapeut, läkare, anhöriga, omvårdnadspersonal, administratör och enhetschef. I den dagliga verksamheten handleder och delegerar du uppgifter till omvårdnadspersonal, och du har ett ansvar för att bidra till verksamhetens utveckling och kvalitét.
Arbetstiderna är schemalagda och innebär mestadels dagtid på sin enhet men även kvälls- och helgpass ingår då man tillsammans med kollega/kollegor har ett större område att ansvara för. De passen fördelar sjuksköterskorna på samarbetsområdet tillsammans vilket ger möjlighet att påverka sitt schema. För nuvarande gör du ca 1-2 helger på 8 veckors schema och ca 4 kvällspass.Kvalifikationer
Krav på att du är legitimerad sjuksköterska och har B körkort. Krav på goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer och lagstadgade krav.
Det kan ses som meriterande om du är distriktsköterska eller har annan relevant vidareutbildning. Likväl som om du har erfarenhet av målgruppen inom området.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tierps kommun Kontakt
Enhetschef Wesslandia
Kajsa Molén kajsa.molen@tierp.se Jobbnummer
9953670