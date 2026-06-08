Hovmästare Berga slott
Compass Group AB / Servitörsjobb / Haninge Visa alla servitörsjobb i Haninge
2026-06-08
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Haninge
, Karlsborg
, Tidaholm
, Skövde
, Habo
eller i hela Sverige
Tillsvidare, heltid 100%Tillträde enligt överenskommelse
Hovmästare sökes till unik restaurangmiljö vid Berga slott
Vill du arbeta i en inspirerande miljö där ledarskap, kvalitet, service och matglädje står i centrum?Nu söker vi en passionerad hovmästare som inte bara leder – utan också kan bidra i köket och skapa minnesvärda måltidsupplevelser.
Hos oss blir du en nyckelperson i verksamheten – den som sätter tonen, inspirerar teamet och säkerställer att varje gäst får en upplevelse att minnas.
Som hovmästare hos oss:Leder du det dagliga arbetet och driver restaurangen framåt med energi och engagemangInspirerar, utvecklar och motiverar teamet mot gemensamma målSäkerställer högsta kvalitet i service, bemötande och leveransArbetar strukturerat med rutiner, arbetsmiljö och rapporteringBidrar operativt i köket vid behov
Vi söker dig som-Har erfarenhet av ledarskap inom restaurang-Är kunnig inom vin och sprit och förstår samspelet mellan mat och dryck-Är strukturerad, lösningsorienterad och affärsmässig-Trivs i ett högt tempo och gillar att ta ansvar-Har ett genuint intresse för mat, service och upplevelser-Är lyhörd, engagerad och en naturlig lagspelare-Har god datorvana (Office 365) och administrativa kunskaper-Talar och skriver svenska obehindrat-Bidrar med energi och ett smittande engagemang
Hos oss på Berga arbetar du i en unik miljö vid Berga slott och Årsta havsbad, med närhet till natur och hav.
Vi serverar lunch på vardagar. Middagar förekommer regelbundet Berga slott är arbetsplats där dina idéer tas tillvaraMöjlighet att påverka och utveckla vår leveransVi är ett sammansvetsat team som har kul på jobbet
Då arbetsplatsen är inom skyddsobjekt krävs:Svenskt medborgarskapGodkänt registerutdrag utan anmärkningarSekretessintyg
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
136 46 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Annika Flodmark annika.flodmark@compass-group.se Jobbnummer
9953682