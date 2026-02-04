Lagerarbetare

Uniflex AB / Lagerjobb / Lidköping
2026-02-04


Vi söker nu en lagermedarbetare till en av våra kunder i Lidköping. Företaget arbetar med produktion och leverans av ett komplett sortiment av byggträ och använder modern teknik i sin verksamhet. Trä- och skogsindustrin är en bransch i stark utveckling med mycket goda framtidsutsikter.
I rollen som lagermedarbetare kommer du främst att arbeta med orderplock och truckkörning. Arbetstiderna är förlagda till 2-skift eller dagtid.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är flexibel, strukturerad och trivs i ett högt arbetstempo. Du arbetar kvalitetsmedvetet och ser dig själv som en lagspelare som gärna samarbetar för att nå gemensamma mål. Här erbjuds en positiv arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter.

Kvalifikationer
Truckkort A och B

Meriterande

Erfarenhet av lagerarbete

Erfarenhet från industri- eller träverksamhet

Om tjänsten och verksamheten
Du får möjlighet att arbeta både självständigt och i team på en arbetsplats som präglas av engagemang och god sammanhållning. Kunden erbjuder en trygg och utvecklande arbetsmiljö.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Om Uniflex
Uniflex är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi cirka 3 000 anställda och finns på ett 40-tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges Byggindustrier samt har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden.
Uniflex är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.
Hos oss är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Därför erbjuder vi:

Kollektivavtal

Tjänstepension

Friskvårdsbidrag och personalförmåner

Försäkringar

Marknadsmässig lön

Möjlighet till utveckling och karriär

Vi söker dig som delar våra värderingar: affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Uniflex Skövde

Jobbnummer
9724141

