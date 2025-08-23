Lageransvarig
2025-08-23
Vi söker en engagerad lageransvarig till Målerås Glasbruk
Om verksamheten
Målerås Glasbruk är ett familjeägt glasbruk med lång historia och stor passion för hantverk. Vår verksamhet är baserad i det vackra Målerås, Småland, där vi designar och tillverkar våra produkter. Sedan grundandet 1890 har vi vuxit och levererat våra produkter till våra kunder världen över. Med 21 engagerade medarbetare levererade vi 2024 till återförsäljare i ett 30-tal länder till ett värde av 36 MSEK. Vi stolta över att vara en viktig aktör inom glasbruksindustrin.

Om tjänsten
Nu söker vi en lageransvarig som vill bli en del av vårt dynamiska team. I rollen kommer du att ha en central funktion i hanteringen av lager, såsom plockning, packning (inklusive en del specialpackning) samt påfyllning och inventering av lagret. Du ansvarar även för att ta emot och lasta inkommande leveranser samt förbereda de dagliga utgående leveranserna. En del av din tid kommer också att gå åt till att beställa lagermaterial samt omstrukturering av lagerplatser så att lagret kan fungera effektivt.
Du kommer att arbeta självständigt på lagret, men i nära samarbete med våra kollegor på säljavdelningen och logistikansvarig. Vid behov finns det möjlighet att få hjälp från andra avdelningar. Vi är en liten och flexibel organisation där alla hjälps åt och det finns goda möjligheter att växa och utvecklas i din roll.Kvalifikationer
Vi söker en person som har god organisatorisk- och planeringsförmåga. Du är lyhörd och tar till dig instruktioner både muntligt och skriftligt. Du är noggrann, pålitlig och trivs med fysiskt arbete. För oss är det viktigt att du har ett flexibelt sinne och kan hantera varierande arbetsuppgifter i ett ibland högt tempo. Om du talar engelska är det meriterande, då en del av våra transporter hanteras av utländska chaufförer.
Erfarenhet av lagerarbete och fraktbokningar, samt truckvana/truckkort, är ett krav. Vi ser gärna att du är händig eftersom det kan bli tillfällen där det behövs hjälp vid tex uppbyggnad och nedmontering av utställningar och mässor.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med tillsvidareanställning.
Arbetstid: Måndag till fredag, dagtid 7.30 - 16.00 (halvtimmes lunch, alt. 16.30)
En chans att vara en del av en väl etablerad, men samtidigt personlig och flexibel arbetsplats.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling inom företaget.
Är du en person som gillar att hålla många bollar i luften och söker ett varierande och meningsfullt arbete i en inspirerande miljö? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Ansök nu och bli en del av Målerås Glasbruk!
Maila din ansökan senast 2025-09-14 till: rekrytering@maleras.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: rekrytering@maleras.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Målerås Glasbruk AB
(org.nr 556203-0790)
Industrigatan 20 (visa karta
)
382 76 MÅLERÅS Jobbnummer
9472575