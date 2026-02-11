Lager- och logistikmedarbetare
2026-02-11
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Gnosjö
På AGES i Hörle arbetar vi med avancerad komponenttillverkning i metall som får fordon, teknik och industri att fungera - inte alltid synligt men alltid avgörande. Vi är ca 100 medarbetare som tillsammans driver en verksamhet där kvalitet, pålitlighet och småländsk problemlösningsförmåga står i centrum, oavsett vilken funktion eller avdelning man tillhör. Här möter du i en företagskultur som visar stolthet för hantverket och en ständig vilja att göra saker smartare.
AGES Hörle AB är en del av AGES Industri -en börsnoterad industrikoncern med tydliga ambitioner att växa tillsammans med våra kunder. Läs mer om oss på www.ages.se
Har du erfarenhet av lager- eller logistikarbete och är van vid att arbeta i lagerhanteringssystem? Har du dessutom truckkort och körvana och gillar att jobba i högt tempo? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om rollen
I rollen som lager- och logistikarbetare, arbetar du huvudsakligen med utleveranser från lagret. Du ansvarar för orderplock, planering och bokning av transporter. Du hanterar fraktdokument och säkerställer att våra varor lämnar lagret i rätt tid.
Du ingår i ett lag där vi jobbar tillsammans och ställer upp för varandra när det behövs. Rollen är en mix av både operativt och administrativt arbete, vilket gör den både varierad och utvecklande.
• Ansvara för utleveranser
• Skapa plocklistor
• Skriva ut frakt- och följesedlar
• Boka och koordinera transporter samt hantera dokumentation
• Delta i inventeringar och bidra till ordning och reda på lagret
• Arbeta administrativt med planering och uppföljning av logistikflöden
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av logistik och spedition och som snabbt kan sätta dig in i nya rutiner och system. Framför allt är det viktigt vem du är som person:
• Disciplinerad och strukturerad - du gillar ordning och reda
• Serviceinriktad - du ser till att dina medarbetare, chaufförer och externa kunder får bästa möjliga stöd
• Positiv och glad - du bidrar till arbetsglädje och ett bra samarbetsklimat
• Initiativrik - du kommer gärna med idéer och förbättringar
• Du har hög arbetsmoral och ansvarskänsla
Vi erbjuder
• En varierad tjänst med både administrativa och operativa arbetsuppgifter
• En arbetsplats där du får ansvar och förtroende från dag ett
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och goda kunskaper i engelska
• Tidigare erfarenhet från logistik- och lagerarbete
• Erfarenhet av lagerhanteringssystem och vana vid att arbeta i Monitor G5 ses som ett stort plus.
• Giltigt truckkort med behörigheter A1-A4 och B1-B3 då det är krav för tjänsten. Har du även behörighet för hjullastare (C2) är det meriterande
• B-Körkort är krav
Välkommen med din ansökan, dock senast 28/2
