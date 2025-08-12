Lager och packning
Långås Potatis Och Rotfrukter AB / Lagerjobb / Falkenberg
2025-08-12
Vi söker dig som gillar att jobba i team då vi oftast arbetar tillsammans. Jobbet består av att packa potatis, truckkörning , sortering ja lite av varje.
Ett krav är att du har truck körkort , talar och skriver obehindrad svenska. En stor fördel är om du har ett tekniskt maskin intresse och har ett flexibelt sätt att tänka kring arbete!
Vi kommer att använda löpande urval för anställningen och vi följer Handels lagers kollektiv avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
E-post: jesper@langas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Långås Potatis och Rotfrukter AB
(org.nr 556496-3147)
RYVÄGEN 17 (visa karta
)
311 93 LÅNGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Långås Potatis & Rotfrukter AB Jobbnummer
9453684