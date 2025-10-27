Lager och montering
Exact i Butik AB / Lagerjobb / Vaggeryd Visa alla lagerjobb i Vaggeryd
2025-10-27
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exact i Butik AB i Vaggeryd
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Lagermedarbetare - heltid (dagtid)
Plats: SkillingarydPubliceringsdatum2025-10-27Om företaget
Vi på Exact i Butik levererar lösningar för butik och lager - allt från kundvagnar och plockvagnar till hyllsystem och påkörningsskydd.
Vårt lager i Skillingaryd är navet i verksamheten där vi är ett tight team som hjälps åt. Vi har nära till beslut och uppskattar ordning, ansvar och ett gott humör.Arbetsuppgifter
• Plock, pack och hantering av gods i vår lager- och kontorsbyggnad
• Enklare mekaniskt arbete ("mecka") med utrustning och vagnar
• Arbete i lager- och logistiksystem (I huvudsak Monitor ERP)
• Samarbete med kollegor för att få logistiken att flyta smidigt
• Körkort krävs - truckkort kan vi ordna internt
Vi söker dig som
• Har god fysik och trivs med praktiskt arbete
• Har erfarenhet av lager, logistik eller tekniskt arbete
• Är van vid att använda dator och system i arbetet
• Talar och skriver engelska
• Är pålitlig, noggrann och gillar att jobba i team
Vi erbjuder
• Heltidsanställning på dagtid
• En trygg och långsiktig arbetsplats med bra gemenskap
• Tydliga rutiner och möjlighet att utvecklas
• Fri parkering och goda kommunikationer i Skillingaryd
Så här ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till pahl.petersen@exactibutik.se
Ange ämne: "Lagermedarbetare heltid - Skillingaryd".
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs mer om ExactiButik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: pahl.petersen@exactibutik.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exact i Butik AB
(org.nr 556438-7388)
Norra Alle'gatan 20 (visa karta
)
568 31 SKILLINGARYD Jobbnummer
9575275