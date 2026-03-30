Simplex Bemanning AB / Lackerarjobb / Sala Visa alla lackerarjobb i Sala
2026-03-30
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Sala
, Heby
, Västerås
, Hallstahammar
, Enköping
eller i hela Sverige
Lackerare - Sala- Heltid
Är du en erfaren lackerare med öga för detaljer och ett starkt kvalitetstänk? Vill du arbeta i en modern produktion hos ett välkänt svenskt industriföretag? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Om rollen
Vår kund är ett etablerat och stolt svenskt industriföretag med anor sedan 1923. De tillverkar lastbilspåbyggnader och kombinerar hantverksskicklighet med modern produktionsteknik - allt under ett och samma tak i Sala, norra Uppland. Nu söker de en erfaren lackerare som vill ta vid efter en långvarig kollega och bli en viktig del av teamet.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Sprutlackering av lastbilspåbyggnader och komponenter
Förarbete inför lackering - slipning, grundning och maskning
Kvalitetskontroll och säkerställande av finish enligt krav
Arbeta med olika färgsystem och lackeringsmaterial
Bidra till en säker och välorganiserad arbetsmiljöAnställningsvillkor
Anställningsform: Uthyrning via Simplex Bemanning i 6 månader, därefter övergång till kund
Placering: Sala
Arbetstider: Heltid, 2-skift - förmiddag måndag-fredag, kväll måndag-torsdag
Start: Omgående
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet som lackerare, gärna inom fordon eller tung industri
Har kunskap inom sprutlackering och färgsystem
Har erfarenhet av förarbete inför lackering
Är noggrann med ett skarpt öga för detaljer
Är självgående, ansvarstagande och arbetar strukturerat
Har god samarbetsförmåga och ett starkt säkerhetstänk
Meriterande
Erfarenhet inom tung fordonsindustri
ISO- och arbetsmiljökunskap
Relevant utbildning inom lackering
Truck- och/eller traverskort
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett välkänt och stabilt industriföretag
Arbete i ett starkt svenskt varumärke - Made in Sweden
En modern arbetsmiljö med engagerade kollegor
En stabil arbetsgivare som aktivt satsar på utveckling i Sverige
Tryggt anställningsupplägg med möjlighet till fast tjänst efter 6 månaderFöretaget
Vår kund är ett av Sveriges mest etablerade företag inom lastbilspåbyggnader med över 100 års historia. De kombinerar traditionellt hantverk med modern produktionsteknik och har hela sitt produktionsflöde samlat under ett tak i Sala. Företaget gör ett aktivt val att fortsätta satsa och utvecklas i Sverige - och söker nu dig som vill vara en del av den resan.
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett bemanningsföretag med tydligt fokus på industri, lager och logistik. Vi arbetar nära både kunder och konsulter för att skapa långsiktiga lösningar. För oss är det viktigt att du trivs, utvecklas och känner att du gör ett bra jobb varje dag.
Urval och intervjuer sker löpande - skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: info@simplexbemanning.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se Arbetsplats
Simplex Bemanning Jobbnummer
9827623