Laboratorieingenjör
2026-03-24
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
VA-Avfallsavdelningen har ca 35 medarbetare fördelat på tre enheter, VA-nät/kund, VA-anläggning och avfall. Laboratoriet är organiserat direkt under VA-avfallschef och har som kund enheten VA-anläggning. Mjölby kommun har flera avloppsreningsverk och vattenverk, idag analyserar laboratoriet avloppsvatten från reningsverken. Laboratoriet ligger vid reningsverket och den dagliga personalgruppen består av 11 personer som delar lunchrum, omklädningsrum.
Vill du arbeta nära verksamheten i ett mindre team där du både får utveckla laboratoriet och säkerställa högsta kvalitet i varje analys?
Laboratoriet är ackrediterat enligt SS-EN ISO/IEC 17025:2018 och är placerat på Mjölkulla avloppsreningsverk i Mjölby. Laboratoriet är ackrediterat för analys av ammonium, biokemisk syreförbrukning, totalfosfor, totalkväve, pH, suspenderade ämnen och organiskt kol i avloppsvatten/lakvatten.
I tjänsten ingår kvalitetsansvar för ackrediteringen och ansvar för interna och externa revisioner. Ni är 1,5 medarbetare på laboratoriet och tillsammans ansvarar ni för att analysinstrument, metoder, analyser, kvalitetskontroll och den dokumentation som krävs av ett ackrediterat laboratorium fungerar, vilket innebär både praktiska och teoretiska utmaningar. Laboratoriet har nyligen implementerat ett verksamhetssystem, för vilket du kommer att vara systemadministratör.
Utöver de ackrediterade analyserna, som är en del i verksamhetens egenkontrollprogram, utförs även driftanalyser på avloppsvatten och slam. Verksamheten är certifierad enligt Revaq vilket ställer särskilda krav på provtagning och hantering av slammet.
Arbetsuppgifterna är varierande där du bland annat planerar och utför analyser på avloppsvatten från kommunens fyra reningsverk och redovisar resultaten till kund. I tjänsten ingår huvudansvaret för laboratoriets utveckling för att möta morgondagens behov och behov i relation till beredskap och säkerhet. Det innebär bland annat en utbyggnad av laboratoriet och planering för att bygga upp förmågan att utföra vissa dricksvattenanalyser.Kvalifikationer
Du ska ha högskoleutbildning med inriktning kemi, eller motsvarande YH där kemi och/eller laboratorieanalyser ingår eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Du ska ha god datavana, och det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemet O3 Lims.
Du ska ha laboratorievana och det är av hög vikt att du har god vana av att analysera ammonium, biokemisk syreförbrukning, totalfosfor, totalkväve, pH, suspenderade ämnen och organiskt kol i avloppsvatten/lakvatten.
Det är i hög grad meriterande om du har arbetat som kvalitetsansvarig på ett ackrediterat laboratorium. Du ska ha intresse av kvalitetsarbete.
Du har förmågan att tillämpa specialiserad och detaljerad expertkunskap samt förmåga att förmedla denna till andra på ett pedagogiskt sätt. Du visar förståelse för och drar nytta av organisationens olika expertområden.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Du har förmågan att snabbt lära dig nya uppgifter samt samlar in och förvaltar information för att stödja beslutsfattande. Du uppmuntrar organisatoriskt lärande och sprider kunskap som är användbar för organisationen.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter ut i från den tilltänkta målgruppen.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
VA och Avfallschef
Maritha Hörsing maritha.horsing@mjolby.se 010-234 60 48
