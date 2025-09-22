Kyrkomusiker 100%
2025-09-22
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Två kollegor fixar inte själva alla gudstjänster, andakter, kyrkliga handlingar, middags- och kvällsmässor. En stor kyrkokör längtar efter sin nya ledare. Här finns ideella musiker att vaska fram och många professionella musiker att samarbeta med.
Tjänsten kan komma att vinklas beroende på intressen, kompetens och dina visioner för ett rikt musikliv i församlingen.
Sista dag att ansöka är 31 oktober, men sök nu. Vi intervjuar och anställer löpande. Tillträde enligt överenskommelse.
Läs mer om tjänsten på svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden/lediga-tjanster
Behörighet: Kyrkomusikerexamen på C-nivå eller annat som vi bedömer likvärdigt.
Vi tillämpar provanställning.
Ansökan med CV, personligt brev och kontaktuppgifter till två referenser mejlas till hudiksvallsbygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
med Kyrkomusiker 100% i rubriken.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: hudiksvallsbygdens.forsamling@svenskakrykan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkomusiker 100%". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvallsbygdens församling
(org.nr 252004-7404), https://www.svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden
Olof Bromans Gata 8 (visa karta
)
824 43 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kyrkoherde
Björn Wiksten bjorn.wiksten@svenskayrkan.se 076-115 94 43 Jobbnummer
9518985