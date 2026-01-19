Kyrkogårdsarbetare
2026-01-19
Kyrkogårdsförvaltningen i Kristinehamn sköter åtta kyrkogårdar som finns inom en yta motsvarande Kristinehamns kommun. Vi är 11 fastanställda på kyrkogårdar, administration och begravningskapell, under sommaren tillkommer 17 säsongsanställda och en del skolungdom. Nu har en av de tillsvidareanställda gått i pension och vi söker en efterträdare.
Vi är måna om att ge en bra service till allmänheten och våra gravrättsinnehavare, därför vill vi att du som söker har förmågan att möta våra besökare och kunder på ett bra sätt. Att du har respekt för arbetsplatsens karaktär som vilorum ser vi som en självklarhet.
Du kommer att vara placerad inne i de centrala delarna av Kristinehamn på gamla och nya kyrkogårdarna (vid Kristinehamns kyrka respektive Ljusets kapell).
Under sommarsäsongen kommer du vara lagbas för arbetslaget på gamla kyrkogården och under vintersäsongen kommer du att vara en del av kyrkogårdsförvaltningens gemensamma arbetslag, vilket innebär att du kan komma att arbeta på alla våra kyrkogårdar och även delta i vår snöberedskap under helgerna.
Gravregister och gravkartor är digitaliserade så du bör ha viss datavana.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du är strukturerad och självgående, har förmåga att smälta in i vårt arbetslag men även arbeta på egen hand, att du kan ta för dig och driva det som utvecklar verksamheten, dvs bidra med idéer och lösningar. Du ska delta i de kurser och utbildningar som arbetsgivaren bestämmer.
Tjänsten kommer att tillsättas enligt överenskommelse.
• Körkort lägst klass B och tillgång till egen bil är ett krav
• Vana att köra (förarbevis på grävmaskin) och hantera maskiner är en fördel
• Erfarenhet av växter och grönytor är en fördel
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Nu är vi nyfikna på dig! Hör av dig till oss snarast - vi kallar löpande till intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: diarium.kristinehamn@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kyrkogårdsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristinehamns Församling
(org.nr 252005-1232), http://www.svenskakyrkan.se/kristinehamn Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pastorsexpeditionen Kontakt
Kyrkogårdschef
Elionor Norén elionor.noren@svenskakyrkan.se 0550-879 29 Jobbnummer
9690388