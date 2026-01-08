Kyltekniker till Dataklimat i Sverige AB
Sparc Group AB (publ) / VVS-jobb / Göteborg Visa alla vvs-jobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sparc Group AB (publ) i Göteborg
, Haninge
, Åstorp
, Linköping
, Kumla
eller i hela Sverige
Var med och forma framtidens lösningar för kylteknik i en värld där tekniska framsteg och digitalisering ständigt utvecklas. Som kyltekniker hos oss på Dataklimat erbjuder vi dig ett självständigt och omväxlande arbete med frihet under ansvar och stor möjlighet till personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som kyltekniker på Dataklimat kommer du att vara en viktig del av vårt team, där du levererar kyla och avbrottsfri kraft till kunder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara installation, service och underhåll till olika typer av kylsystem i datacenter, serverhallar och andra kritiska IT-miljöer. I vår leverans ingår allt från rådgivning, design och installation, till drift och underhåll med en närhet till kunden. Du kommer att arbeta med energieffektiva lösningar som är avgörande för att hålla IT-infrastruktur och digitala system igång utan avbrott.
Våra kunder är allt från stora och små företag till myndigheter. Vi arbetar över hela Sverige och resor kan förekomma.Profil
Som person är du positiv, engagerad och initiativrik. Du är nyfiken och drivs av att utvecklas. Du arbetar strukturerat, är ordningsam, noggrann och lösningsorienterad. Vi lägger stor vikt vid att vara serviceinriktade och alltid ha kunden i fokus.
Vi söker dig som har
Erfarenhet eller utbildning inom kylteknik och kylcertifikat Kat 1.
God teknisk kompetens inom ditt teknikområde och en förmåga att planera och genomföra arbetet självständigt.
Kännedom om relevanta standarder och regler.
Administrativa färdigheter, inklusive förmågan att föra protokoll, dokumentera, rapportera och ha direkt kommunikation med kunder.
Vi erbjuder
En dynamisk arbetsplats präglad av tillväxt, nytänkande och glädje. Som kyltekniker hos oss får du en spännande och utvecklande roll och vara en del av en bransch som utvecklas snabbt och där efterfrågan på våra tjänster ökar i takt med att samhället blir allt mer digitaliserat och beroende av stabil och säker drift. Hos oss får du en möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom kylsystem och energieffektiva lösningar.
Skallkrav
För att vara aktuell för tjänsten krävs även goda kunskaper i svenska och engelska, att du innehar B-körkort samt att du blir godkänd i en säkerhetsprövning enligt SUA.Om företaget
Dataklimat arbetar med installation och service i datorhallar, serverhallar och andra känsliga IT-miljöer, med fokus på energieffektiva lösningar för kraftförsörjning, klimat och driftlarm. Vår ambition är att genom ett personligt bemötande, teknisk kompetens och stor branschkännedom - skapa trygga och säkra anläggningar som håller över tid. Företaget startades 2013 och har sedan dess växt framgångsrikt - tillsammans med våra medarbetare, kunder, underentreprenörer, leverantörer och samarbetspartners. Vi verkar i en bransch som är i ständig förändring. Teknisk utveckling och digitaliseringens framfart gör att gamla lösningar hela tiden byts ut mot snabbare, effektivare och mer hållbara alternativ. På Dataklimat följer vi utvecklingen med stort engagemang, då vår drivkraft och fokus alltid är att erbjuda rätt lösning utifrån kundens behov och förutsättningar. Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sparc Group AB (publ)
(org.nr 559320-0347) Arbetsplats
Sparc Group AB Kontakt
Annelie Lindblom annelie.lindblom@sparcgroup.se 0704903876 Jobbnummer
9674764