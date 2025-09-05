Kyltekniker - Storkök
Culligan Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2025-09-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culligan Sverige AB i Göteborg
, Norrköping
, Sollentuna
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Culligan Storkök
Välkommen till Culligan Storkök - en arbetsplats med tempo, utveckling och sammanhållning! Här blir du en del av ett engagerat team som varje dag hjälper storkök runt om i hela Sverige att fungera - från försäljning och installation till service och akuta reparationer. Vi jobbar med branschens ledande varumärken och har kunden i fokus i allt vi gör. Ta gärna en titt på vår karriärssida för att lära dig mer om oss på Storkök!
Culligan Storkök är en stolt del av Culligan Nordic - en av Nordens största leverantörer inom vatten, kaffe och storkök. Vårt uppdrag är att vara det självklara valet för innovativa och hållbara vattenlösningar för den privata och offentliga sektorn i Norden, och vår målsättning är enkel: alla ska ha tillgång till rent dricksvatten samtidigt som vi minskar engångsförbrukningen av plast! På Culligan Nordic Group arbetar 365 anställda, spridda över Sverige, Norge, Danmark och Finland. Du känner igen oss på vårt höga kundfokus, pålitliga service och dedikation till miljövänlig & etisk handel.
Rollen i korthet
Som kyltekniker hos Culligan Storkök är du den som räddar dagen när kyl- och fryssystem stannar. Du jobbar med service, installation och felsökning i storkök runtom i Göteborg och närliggande kommuner - allt från skolor och äldreboenden till offentliga kök. Här får du friheten att planera din egen dag, jobba nära kunder och kollegor, och vara den trygga problemlösaren som kunderna alltid kan lita på.
Du kommer att: Ta emot och prioritera serviceärenden från kunder, både akuta och planerade
Jobba självständigt med felsökning, reparation och förebyggande underhåll av kylar och storköksutrustning
Ha en öppen och professionell dialog med kunder, ofta köksmästare eller driftansvariga i köket, för att förstå och lösa problemen snabbt
Samarbeta nära dina kollegor och hjälpa varandra vid större jobb eller installationer
Rapportera och dokumentera dina arbetsuppgifter digitalt, och följa upp med kunder efter avslutat jobb
Ha fullt ansvar och ägandeskap för hela kundresan - du håller i taktpinnen för tidsplanering och uppföljning av dina kundbesök!
Vi tror att du: Har kylcertifikat klass 1 och B-körkort (manuell).
Är den som älskar att lösa tekniska problem och inte tvekar att gräva ner dig tills du hittar felet
Är självgående och tar ansvar för dina uppdrag - vi ger dig friheten att planera dina dagar, du tar ansvar för att kunden får service och leverans av högsta kvalitét!
Är en fena på att skapa kontakt med dina kunder, och vet att en bra dialog underlättar jobbet
Har grundläggande elkunskaper
Kan hantera administrativa system och dokumentera ditt arbete noggrant.
Pratar svenska flytande, och gärna engelska.
Det är även en bonus om du: Har CO2-certifikat.
Har erfarenhet av storköksutrustning eller multiservice.
Vi erbjuder dig: En trygg anställning i en stabil och växande koncern med stark lokal förankring.
Friheten att styra din egen dag, utan jour eller obekväma arbetstider - du jobbar vardagar 07.30-16.30.
Servicebil och egen utrustning
Ett nära samarbete med engagerade kollegor i Göteborg och runt om i landet
Regelbundna teammöten, både digitalt och på kontoret, där teamet samlas för att gå igenom uppdateringar, resultat och peppa varandra!
Ditt team
Du blir en del av ett tight och professionellt team med kyltekniker och storkökstekniker som delar på serviceuppdragen i Göteborg med omnejd. De flesta jobb sköter du självständigt, men vid större installationer eller mer omfattande reparationer jobbar ni tillsammans. Teamet är vant vid att samarbeta nära med kundtjänst och har en rak och tydlig dialog både internt och med kunder. Här blir du en del av ett gäng som alltid hjälper varandra med erfarenhet och kunskap när det behövs!
Startdatum Efter överenskommelse - men gärna redan i oktober!
Rekryteringsprocessen
Vi rekryterar löpande för den här tjänsten, och kommer att kontakta dig inom ett par veckor från ansökan. Om din profil passar för tjänsten hör vi av oss för att boka in ett första samtal, och skulle just den här rollen inte vara en matchning för dig kommer vi oavsett att återkoppla dig.
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta amanda.westerberg@culligan.se
. Med hänvisning till GDPR tar vi inte emot några ansökningar via mail.
Hos oss på Culligan gör vi mer än att leverera vatten - vi skapar lösningar som förbättrar människors vardag, hälsa och miljö. Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då kan det här vara din nästa utmaning. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culligan Sverige AB
(org.nr 556581-5023), http://www.https://www.culligan.se Arbetsplats
Culligan Nordic Group Sweden Kontakt
Amanda Westerberg amanda.westerberg@culligan.se Jobbnummer
9494914