Kvinnlig personlig assistent sökes i Simrishamn (25-50 %)
Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Simrishamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Simrishamn
2026-07-06
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eller i hela Sverige
Kvinnlig personlig assistent sökes i Simrishamn (25–50 %)
Vi söker nu en kvinnlig personlig assistent för arbete i Simrishamn under cirka 7–8 veckor med start efter midsommar.
Jag är en yrkesverksam kvinna som tillbringar sommaren i Simrishamn tillsammans med min man. Nu söker jag en trygg och ansvarstagande person som kan assistera mig i vardagen under denna period.
Träning och fysisk aktivitet är en viktig del av mitt liv, och jag tränar regelbundet på gym. Det är därför ett plus om du själv tycker om träning eller på annat sätt uppskattar en aktiv livsstil.
Arbetet passar dig som uppskattar ansvar, kan arbeta självständigt och har ett professionellt förhållningssätt. Kanske är du pensionär, arbetar deltid eller söker ett extra arbete under sommarmånaderna.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du mig med de praktiska moment i vardagen som jag inte själv kan utföra på grund av min funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad
På- och avklädning
Förflyttningar
Handräckning och praktisk hjälp i vardagen
Lättare hushållssysslor
Stöd vid aktiviteter och ärenden
Arbetets innehåll varierar utifrån dagens aktiviteter och behov. Vissa dagar innehåller fler praktiska moment och aktiviteter, medan andra dagar präglas av större kontinuitet och rutiner.
Vi söker dig som
Är kvinna
Är pålitlig och ansvarstagande
Har gott omdöme
Kan arbeta självständigt
Är lugn och trygg i mötet med andra människor
Har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt
Bor i Simrishamn med omnejd eller har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inte ett krav. Personlig lämplighet är avgörande.
Vi välkomnar sökande med lång arbetslivserfarenhet.Om tjänsten
Tjänstgöringsgrad cirka 25–50 %
Period om cirka 7–8 veckor med start efter midsommar
Dagpass kl. 08.00–16.00
Vardagar och helger enligt schema
Arbetsplats: Simrishamn
Jag är själv arbetsledare och anställningen sker genom STIL Assistans AB.
Om STIL
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), https://www.stil.se/
272 31 SIMRISHAMN Arbetsplats
Stil assistans Jobbnummer
9994031