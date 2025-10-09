Kvarnbyskolan söker en professionell specialpedagog
2025-10-09
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Kvarnbyskolans vision är att vara en attraktiv skola för våra elever och anställda, där vi möter dagen med excellens.
Kvarnbyskolan är en F - 6 skola med ca 310 elever inklusive anpassad grundskola. Skolan ligger i Rinkeby och har ändamålsenliga lokaler ca 5 minuter från t-banan. Kvarnbyskolan räknar med ett komplett elevhälsoteam och ett bemannat skolbibliotek.
Vi söker en professionell, engagerad, erfaren, arbetsvillig och trevlig specialpedagog till vår fantastiska elev- och personalgrupp. Här kommer du kunna vara med att forma och utveckla vår verksamhet till att bli den bästa för våra elever.
Vi tillämpar provanställning.
Din roll
Du kommer att bidra med kartläggningar, utredningar, sammanställa adekvat dokumentation samt arbeta direkt med stöd till elever. Du ingår i ett komplett elevhälsoteam samt ett team bestående av specialpedagoger, speciallärare och skolledning. Dessutom nätverkar du med andra specialpedagoger.
I din roll som specialpedagog gör du kartläggningar av elevers styrkor och behov och planerar insatser, samt ger förslag på lämpliga strategier, metoder och verktyg. Du handleder lärare och övrig personal i det dagliga arbetet med elever i behov av stöd och gör klassrumsobservationer. Du deltar i screeningsarbete, analyser av resultat, ser över behov av anpassningar och stöd. Du utarbetar pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, samarbetar med övriga professioner i elevhälsoteamet och andra kollegor. Som specialpedagog är du en viktig resurs i arbetet med uppföljning och utvärdering. Du arbetar systematiskt för ökad måluppfyllelse och har ett dokumentationsansvar där vi i Stockholms stad använder sig av Prorenata. Du kommer tillsammans med kollegorna ha ett övergripande ansvar för elever som inte når kunskapskraven och bevaka det stöd dessa elever får. I din roll ingår även kontakter med vårdnadshavare och externa aktörer.
Du arbetar direkt med elever i behov av särskilt stöd, både på individ- och gruppnivå. Stort fokus läggs på det förebyggande och främjande arbetet men du arbetar också åtgärdande. Du planerar, genomför och utvärderar arbete kring stödet. Du arbetar aktivt tillsammans med personalen för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna.
Din kompetens och erfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Det är ett krav att fullständigt behärska det svenska språket i både tal och skrift.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbyskolan
Liza Lundgren liza.lundgren@edu.stockholm.se 08-50843613
9547913