Kvalitetstekniker
ROLL OCH UPPGIFTER
Vår kollega ska gå i pension och därför söker vi en ersättare.
Som kvalitetskniker tillhör du kvalitetsavdelningen som idag består av 13 personer. Du kommer att arbeta i vårt mätrum tillsammans med en kollega. Dina huvuduppgifter blir att ansvara för att PPAP görs och skickas till kund på bestämt datum. I detta ingår uppmätning av stansade detaljer både internt och externt, ihopsättning av PPAP-dokumentationens delar, och planering av tidsåtgång.
Kundfokus är viktigt, då du hanterar dagligen olika kundkrav i ditt arbete.
Du har ett nära samarbete med produktion gällande provkörningar och frisläppande av stansade detaljer. Du kommer också att syssla med bla uppmätning av fixturer och mätsystemsutveckling, kritiska dimensioner, kapabilitetsmätningar, revalideringar samt mätuppdrag från prototypavdelningen.
Jobbet innebär kontakter med interna/externa kunder samt våra säljare över hela världen. För att klara det behöver du ha social kompetens och vara duktig i engelska. Publiceringsdatum2026-04-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och/eller har erfarenhet från tekniskt arbete eller kvalitetsarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ritningslära.
Du ska behärska svenska och engelska väl i tal och skrift och bör ha goda kunskaper i MS Office.
Som person är du praktiskt lagd, drivande och strukturerad med förmåga att planera och styra ditt eget arbete. Du är en bra lagspelare, social och har god kommunikativ förmåga. Positiv, läraktig och flexibel är andra egenskaper som vi värdesätter högt.
VÄLKOMMEN TILL ETT DYNAMISKT FÖRETAG
Vi är stolta över vårt företag och över det vi gör. Vi på Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB är världsledande inom vårt område och har goda tillväxtmöjligheter. Trots att vi verkar i ett internationellt sammanhang är stämningen på företaget familjär. Vi är raka och öppna mot varandra, måna om att samarbeta men också att var och en tar initiativ och ansvar.
INTRESSERAD?
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss;
Dan Wansland, Chef Kvalitetslaboratorie, 0480-49 94 05, dan.wansland@trelleborg.com
Martina Jonsson, HR-chef, 0480-49 94 59, martina.jonsson@trelleborg.com
Representant för Unionen är Christian Dahl, 070-854 70 63.
Tillträde snarast.
Urval sker löpande. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt webbverktyg:http://www.trelleborg.com/sv/karriar/lediga--tjanster
Sista ansökningsdag är 2026-05-03.
Vi undanber oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Trelleborg är en global industrikoncern som utvecklar högpresterande lösningar för att täta, dämpa och skydda i krävande miljöer över hela världen. Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB med huvudkontor i Kalmar är världsledande inom produktion och utveckling av ljud- och vibrationsdämpande komponenter till fordonsindustrin. Läs gärna mer om oss på www.rubore.com
