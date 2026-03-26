Kinda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Kinda Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kinda
2026-03-26
, Ydre
, Tranås
, Eksjö
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kinda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen i Kinda
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Kvalitetssamordnare till Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Kinda kommun
Vill du arbeta nära ledningen och bidra till att utveckla en socialtjänst med hög kvalitet?
Vi söker nu en kvalitetssamordnare som vill vara med och stärka vårt systematiska kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorgen. I Kinda kommun innefattar IFO samtlig myndighetsutövning inom socialtjänstens uppdrag, inklusive ekonomiskt bistånd och biståndsbedömning inom både SoL och LSS. Inom IFO:s organisation ryms även Råd och Stöd (utförande mot barn och familj) samt Stödteamet (boendestöd). Det skapar en unik möjlighet att få vara med och bidra till en omställning i socialtjänstens arbete inom ett brett kunskapsfält.
I rollen blir du ett strategiskt och operativt stöd till verksamhetschef och verksamheten i frågor som rör kvalitet, metodutveckling och uppföljning.
Om uppdraget
Som kvalitetssamordnare arbetar du nära verksamhetschef och verksamhetens enheter. Du driver och samordnar utvecklingsarbete samt stödjer verksamheten i att skapa tydliga och effektiva arbetssätt.
Du kommer bland annat att:
• utveckla, beskriva och implementera verksamhetens kärnprocesser
• stödja chefer och medarbetare i systematiskt kvalitetsarbete
• arbeta med uppföljning och analys av behandlingsinsatser
• ta fram underlag för ledningens beslut
• samordna utvecklingsinsatser inom specifika ämnesområden
• bidra till att metoder och arbetssätt implementeras och följs upp
• arbeta med förbättringsarbete utifrån lagkrav, riktlinjer och verksamhetens mål
Rollen innebär många kontaktytor och du arbetar både strategiskt och operativt i nära samarbete med chefer och medarbetare.
Då verksamhetschef även har ansvar för avdelningen för LSS Funktionsstöd kan det komma att bli aktuellt att driva utvecklingsarbete inom detta lagrum.Publiceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
• erfarenhet av arbete inom individ- och familjeomsorg
• god förståelse för socialtjänstens uppdrag och regelverk
• erfarenhet av kvalitetsarbete, utvecklingsarbete och uppföljning
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• processledning eller verksamhetsutveckling
• implementering av nya arbetssätt
• analys och uppföljning av verksamhetsresultat
• erfarenhet av att arbeta i en ledande position
• erfarenhet/kännedom om LSS-lagstiftningenDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, analytisk och ha en god förmåga att se helheten i verksamheten. Du har en personlig mognad och är trygg i att arbeta självständigt men trivs också med att samarbeta och stödja andra i utvecklingsarbete.
Du har förmåga att omsätta analys och idéer till konkreta arbetssätt och förbättringar i verksamheten.
Vi erbjuder
Hos oss får du en nyckelroll i utvecklingen av verksamheten och möjlighet att arbeta nära ledningen i frågor som gör verklig skillnad för dem vi är till för. Tillsammans med verksamhetschef och enhetschefer kommer du att arbeta i ett sammanhang där vi tar oss an frågor med högt engagemang och mycket arbetsglädje. Kinda kommun erbjuder goda möjligheter till utveckling i din yrkesroll och närheten till varandra gör det möjligt att kunna göra skillnad på riktigt. I omställningen till ny socialtjänstlag verkar vi på många sätt för att nå ut till Kinda kommuns medborgare och vi vill ha med just dig i det omställningsarbetet. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315692". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kinda kommun
(org.nr 212000-0399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Cecilia Karlsson cecilia.karlsson@kinda.se 049419202 Jobbnummer
9821880