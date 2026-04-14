Kvalitetskoordinator - Kävlinge
Boxflow Staffing Syd AB / Administratörsjobb / Kävlinge Visa alla administratörsjobb i Kävlinge
2026-04-14
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxflow Staffing Syd AB i Kävlinge
, Lund
, Svalöv
, Eslöv
, Landskrona
Publiceringsdatum2026-04-14Om tjänsten
Vi söker en kvalitetskoordinator för ett sommarvikariat till en av våra livsmedelskunder i Kävlinge. I rollen säkerställer du att kvalitetsrutiner efterlevs och att produktionen följer såväl interna som externa krav. Du arbetar nära produktion, lager och ledning för att upprätthålla hög livsmedelssäkerhet och korrekt spårbarhet. Tjänsten är tidsbegränsad under sommaren och passar dig som exempelvis studerar inom området.
Period: V. 24-28 samt preliminärt v. 36-37. Arbetstiderna kan vara förlagda till dagtid, måndag - fredag 07:00-16:00.Dina arbetsuppgifter
Utföra dagliga kvalitetskontroller och avvikelsehantering
Genomföra provtagningar och dokumentera resultat
Följa upp rutiner och checklistor samt föreslå förbättringar
Samarbeta med produktion för att säkerställa spårbarhet
Administrativa uppgifter kopplade till kvalitetssystem och avvikelser
Profil & bakgrund
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett genuint intresse för livsmedelssäkerhet. Du trivs i en roll med många kontaktytor, är lösningsorienterad och har förmåga att prioritera när tempot skiftar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi ser gärna att du har,
Erfarenhet från livsmedelsproduktion och arbete enligt GMP
God kommunikativ förmåga i engelska, i tal och skrift
God förmåga att dokumentera och följa rutiner noggrant
Körkort och tillgång till bil
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen kan bakgrundskontroll avseende brottmål komma att genomföras. Du får ta del av resultatet och det är frivilligt att dela det med rekryteraren. Vi använder urvalsfrågor i ansökningsprocessen och tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Ansökan lämnas via vårt rekryteringssystem.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås, Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp. Under de närmaste åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7564986-1945597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Lagergatan 4 (visa karta
)
264 94 KLIPPAN Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9853667