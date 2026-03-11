Kvalitetsingenjör SQM

Primecomp AB / Elektronikjobb / Karlskoga
2026-03-11


PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker nu flera Supply Quality Managers till vår kund i Linköping. Rollen passar dig som vill arbeta nära leverantörer och produktion med fokus på kvalitetssäkring och förbättringsarbete.
Om rollen
Som Supply Quality Manager ansvarar du för att kvalitetssäkra inköpta artiklar, material och delsystem inom någon av varugrupperna Mekanik, Elektronik, System eller IMK (icke-metalliska komponenter).
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:

Säkerställa att kvalitetskrav finns i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar


Genomföra processrevisioner hos leverantörer och på plats vid produkter


Hantera felärenden och reklamationer


Följa upp och förbättra leverantörers kvalitetsprestanda


Driva korrigerande åtgärder och förbättringsprogram tillsammans med leverantörer


Utföra rotorsaksanalyser och riskanalyser


Rollen innebär ett nära samarbete med leverantörer samt interna kvalitetsfunktioner. Resor förekommer regelbundet, främst inom Sverige men även i övriga Europa.

2026-03-11

Kvalifikationer
Kvalifikationer

Ingenjörsexamen


Förmåga att självständigt driva arbete och leda förbättringsaktiviteter


Mycket god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga


Strukturerad och analytisk, med intresse för processutveckling


Meriterande:

Erfarenhet av kvalitetsverktyg såsom 8D, DMAIC, Six Sigma, RCA, MSA och FMEA

Övrig information
Arbetsmodell: På plats


Placeringsort: Linköping


Uppdragsperiod: Tillsvidare


Resor: Regelbundna resor inom Sverige och Europa förekommer


Krav: Säkerhetsprövning krävs innan start, samt svenskt medborgarskap

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

PrimeComp

