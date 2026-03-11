Kvalitetsingenjör SQM
2026-03-11
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Vi söker nu flera Supply Quality Managers till vår kund i Linköping. Rollen passar dig som vill arbeta nära leverantörer och produktion med fokus på kvalitetssäkring och förbättringsarbete.
Om rollen
Som Supply Quality Manager ansvarar du för att kvalitetssäkra inköpta artiklar, material och delsystem inom någon av varugrupperna Mekanik, Elektronik, System eller IMK (icke-metalliska komponenter).
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Säkerställa att kvalitetskrav finns i offertförfrågningar, avtal och inköpsordrar
Genomföra processrevisioner hos leverantörer och på plats vid produkter
Hantera felärenden och reklamationer
Följa upp och förbättra leverantörers kvalitetsprestanda
Driva korrigerande åtgärder och förbättringsprogram tillsammans med leverantörer
Utföra rotorsaksanalyser och riskanalyser
Rollen innebär ett nära samarbete med leverantörer samt interna kvalitetsfunktioner. Resor förekommer regelbundet, främst inom Sverige men även i övriga Europa.

Kvalifikationer
Ingenjörsexamen
Förmåga att självständigt driva arbete och leda förbättringsaktiviteter
Mycket god kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga
Strukturerad och analytisk, med intresse för processutveckling
Meriterande:
Erfarenhet av kvalitetsverktyg såsom 8D, DMAIC, Six Sigma, RCA, MSA och FMEA
Övrig information
Arbetsmodell: På plats
Placeringsort: Linköping
Uppdragsperiod: Tillsvidare
Resor: Regelbundna resor inom Sverige och Europa förekommer
Krav: Säkerhetsprövning krävs innan start, samt svenskt medborgarskap

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
