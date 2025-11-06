Kvalitetsingenjör inom Sammanbyggnad
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker nu en nyfiken och intresserad kollega inom området kvalité.
Du kommer tillhöra Kvalitet, inom Saab Aeronautics Fighter Production. Sektionen stödjer Aeronautics Fighter Production med kvalitetstekniska frågeställningar, problemlösning och effektiviseringar inom området Sammanbyggnad. Inom sektionen är vi ca 15 Kvalitetsingenjörer som har olika erfarenheter, men det vi har gemensamt är att vi har kunden i centrum, drivs av att lösa problem och att arbeta med ständiga förbättringar.
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter såsom:
* Problemlösning
* Koordinering och drivande av ärenden/utredningar
* Förbättringar
* Avvikelser i produktion
* Du jobbar i ett team och tillsammans med övriga stödfunktioner för att stötta och effektivisera produktionen på både kort och lång sikt
Du kommer ingå i ett team för det produktionsavsnitt/byggsteg som du kommer att verka inom tillsammans med produktionsledare, teamledare, produktionstekniker och produktionsstyrare.
I teamet arbetar vi tillsammans och hjälps åt med varandras ansvarsområden för att uppnå målen för verksamheten. Det kan exempelvis handla om att ta fram riktlinjer och aktiviteter för att minska avvikelser inom sitt produktionsavsnitt, nå våra mål på ledtid eller måltimmar.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för kvalitetsarbete och teknisk förståelse. Erfarenhet från liknande roll är meriterande, men inget krav - viktigast är din nyfikenhet, noggrannhet och förmåga att arbeta strukturerat.
Du trivs i en tillverkande miljö, har känsla för regelverk och kan sätta dig in i standarder och komplexa processer. Du är prestigelös, vågar fråga och samarbetar gärna i team. Erfarenhet av mentorskap eller ett pedagogiskt förhållningssätt är ett plus.
Vi söker en flexibel och lösningsorienterad person som ser helheten, bidrar med konstruktiv återkoppling och vill vara med och driva kvalitets- och förbättringsarbete framåt.
För att lyckas i rollen tror vi att du som sökande har:
*
Gymnasiekompetens inom teknikområdet eller motsvarande kompetens erhållen på annat sätt.
*
Kompetens inom informationssökning i datorsystem
*
Intresse för att verka för produktionens bästa med stöttning inom bl a produkt/kravkännedom, grundorsaksutredningar, produktionsprocesser
*
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
*
Det är även meriterande om du har yrkeserfarenhet inom kvalitetsteknik/kvalitetssäkring och/eller praktisk arbetslivserfarenhet från flygindustrin samt tidigare erfarenhet av affärssystem från IFS
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
