Kvalitetschef till Kvalitet- och utvecklingsavdelning inom SOF
2025-09-09
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Socialförvaltningen i Laholms kommun söker en Kvalitetschef som tillsammans Kvalitet- och utvecklingsavdelningen och socialförvaltningens verksamhet kan ta nästa steg i socialförvaltningens arbete med att utveckla det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet.
Du blir direkt underställd förvaltningschefen och kommer att ingå i förvaltningens ledningsgrupp med särskilt ansvar för kvalitets- och utvecklingsfrågor.
Kvalitet- och utvecklingsavdelningen består av kvalificerad personal inom bl.a. utredning, utveckling, systemförvaltning, kansli, digitalisering och nämndsadministration. Här finns också MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och SAS (socialt ansvarig samordnare). Totalt 12 medarbetare (just nu).Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Inom förvaltningen pågår ett stort utvecklingsarbete i syfte att säkerställa en verksamhet med god kvalitet och hög effektivitet. Under året har förberedelserna för att jobba i Stratsys varit intensiva och från 2026 så kommer det vara vårt nya kvalitetssystem. Inom ramen för detta arbete pågår också ett arbete med att utveckla stödet till förvaltningen och förvaltningsledningen. Tjänsten som kvalitets- och utvecklingschef kommer att bli central för socialförvaltningens fortsatta utvecklingsresa!
Du kommer att ha det direkta ledningsansvaret för kvalitet- och utvecklingsavdelningen och för den fortsatta utvecklingen av avdelningens arbete. I ledningsgruppen ansvarar du för att bidra med kunskap, erfarenhet och kreativitet till nämndens och förvaltningens måluppfyllelse. Du kommer att förbereda ärenden till socialnämnden och vara föredragande både där och i andra sammanhang.
Bland arbetsuppgifter och ansvarsområden kan nämnas följande:
Utveckla och leda kvalitetsarbete:
Att tillsammans med verksamhetsansvariga skapa, implementera och följa upp rutiner och processer för att säkerställa att socialtjänsten levererar tjänster av hög kvalitet. I detta ligger ett särskilt ansvar för att driva frågor kring digitalisering och välfärdsteknik.
Säkerställa efterlevnad av lagar och riktlinjer:
Kontrollera att verksamheten följer gällande lagstiftning, riktlinjer och interna styrdokument inom socialtjänsten samt avtal och avtalsuppföljning. I detta sammanhang kan nämndsadministration, arkiv och informationshantering samt försäkringsfrågor också räknas in.
Analys och uppföljning:
Samordna nämndsplan och förvaltningsplan, genomföra analyser av verksamhetens kvalitet och resultat, samt identifiera förbättringsområden och ta fram eventuella handlingsplaner. Ingår även i det kommungemensamma kvalitetsnätverket övriga förvaltningar.
Samverkan:
Samarbeta med andra avdelningar inom socialförvaltningen, andra förvaltningar inom kommunen samt externa samarbetspartners.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning samt har arbetat strategiskt med verksamhetsutveckling på hög nivå, gärna socialtjänst.
Du har lång erfarenhet av att tidigare ha arbetat i en ledande befattning. Vi utgår från att du har kommunal erfarenhet och deltagit i ledningsgruppsarbete i någon av dina tidigare tjänster.
Kunskaper i kvalitetsarbete, processledning, förändringsledning, projektarbete och i modeller för medskapande är meriterande.
Som person är du modig, kommunikativ och ansvarstagande. Du tror på utveckling och människors egna förmågor. Du bygger dina relationer på tillit och låter dina medarbetare växa. Vi tror att du har förmåga att se helheter och samband inom verksamheten och i omvärlden. Du kan entusiasmera och leda mot resultat. Du är dessutom analytisk och kan dra slutsatser som bidrar till verksamhetsutveckling.
Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet kan berika verksamheten. Vi kommer att erbjuda dig ett spännande arbete med många utmaningar och rikligt med kompetensutveckling.
Vi ser fram emot din ansökan med personligt brev och CV.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Tillträdesdag enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
Månadslön
