Kvalitetschef
2026-01-13
Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
UNARO Nordic är resultatet av sammanslagningen mellan Paragon Nordic och Svenska Krämfabriken Dalarna - två starka aktörer inom utveckling och kontraktstillverkning av konsumentprodukter formulerade för skönhet, hygien och kem-teknik. Men ett nytt namn är bara början. Nu står vi mitt i en integrationsresa där kulturer ska mötas, arbetssätt synkas och varumärken vävas samman till något större - och det är här du kommer in. Vi är övertygade om att våra fantastiska medarbetare är helt avgörande för vår fortsatta framgång!Arbetsuppgifter
Som vår nya kvalitetschef har du det övergripande ansvaret för vårt kvalitetsarbete gällande produktkvalitet i alla våra anläggningar. Du driver det dagliga arbetet med att säkerställa att vi alltid levererar produkter med rätt kvalitet till våra kunder. Du ansvarar för varuförsörjningens långsiktiga och strategiska arbete med att säkra produkternas kvalitetsnivå till optimerad kostnad. Som Kvalitetschef har du ledaransvar för kvalitetsresurser hos Unaro Nordics 4 produktionsanläggningar.
Du säkerställer och utvecklar mätbara processer runt kvalitet och ständiga förbättringar i vår produktion med fokus på affärsmässiga värden och minimerade kvalitetsbristkostnader. Rollen är central i vår verksamhet där du arbetar i nära kontakt med såväl produktionsledning som kunder och leverantörer. Som vår nya Kvalitetschef ingår du i Unaro Nordics Operations ledningsgrupp och rapporterar direkt till vår Operations Director.
Du blir en del av en entreprenörsdriven arbetsplats som präglas av korta beslutsvägar och en platt organisationsstruktur. Vi tror på att innovation sker bäst i en öppen och samarbetsinriktad miljö där varje medarbetares bidrag har stor betydelse.Profil
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning med inriktning mot produktionsteknik, kemi, kvalitet, ledarskap eller liknande. Du har erfarenhet från ledande roller inom strategiskt kvalitetsarbete inom industrin med en god kunskap om produktutveckling och produktionsteknik.
För att lyckas och trivas i rollen som kvalitetschef är du självgående, driven och noggrann i ditt arbete. Du trivs med att driva processer framåt med ett affärsinriktat synsätt i ett bolag som är i tillväxt och utveckling. Som person är du tydlig och kommunikativ med god förmåga att förmedla information på ett klart och engagerande sätt till olika delar av vår organisation och omgivning. Du är van vid att arbeta strukturerat och systematiskt och har ett stort intresse för kvalitet och produktutveckling.
Här finns en möjlighet att växa och utvecklas med utmanande och varierande arbetsuppgifter. Hos oss på Unaro Nordic är vår företagskultur och våra medarbetare av högsta prioritet. Vi erbjuder en dynamisk och vänlig arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra.
Vidare finns här en ansvarsfull roll med både praktiskt och ledande innehåll samt en möjlighet att påverka rutiner, tekniska lösningar och teamets utveckling. Du får möjlighet att verka i ett välfungerande team i en trygg och ren produktionsmiljö samt i en framtidsbransch med fokus på hållbarhet och kvalitet. Tjänsten är placerad i Vallentuna eller i Borlänge med tillträde snarast.Så ansöker du
Vi samarbetar med Clockwork Rekrytering. Välkommen att registrera din ansökan via www.clockworkpersonal
senast 2026-02-01. För ytterligare information är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Anders Hultgren Tel. 0733-512701 Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
9682295